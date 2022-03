La moglie di Aldo Montano sta con la Russia: “Mi è sempre piaciuto Putin e il nostro regime” Bufera sulle dichiarazioni di Olga Plachina, quattrocentista e modella russa moglie dello schermidore Aldo Montano: è costretta a cancellare tutto.

A cura di Paolo Fiorenza

Le parole di Olga Plachina, moglie dell'olimpionico Aldo Montano, hanno sollevato una bufera e costretto la 25enne quattrocentista e modella russa a disattivare i commenti sotto il suo ultimo post Instagram. La bellissima compagna del 42enne sciabolatore azzurro, gloria della scherma italiana con la sua bacheca strapiena di medaglie olimpiche e mondiali, si è infatti lasciata trascinare nel dibattito sulla guerra che da quasi un mese sta dilaniando l'Ucraina dopo che lo scorso 24 febbraio la Russia di Vladimir Putin ha invaso il Paese confinante.

Olga Plachina è una quattrocentista

Il punto di partenza da cui tutto ha avuto inizio è stato un post su Instagram della Plachina in cui la giovane festeggiava il proprio compleanno lo scorso 15 febbraio. Da lì nei giorni successivi è nata una discussione – nei commenti sottostanti – riguardo l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, con qualcuno che ha sollecitato Olga a schierarsi nella vicenda viste le sue origini russe. Cosa che la moglie di Montano ha fatto, pentendosene tuttavia quando ha capito di aver sollevato un polverone dichiarando la propria stima per Putin e per la sua azione politica.

"Vedo che qua serve il mio commento – ha premesso la Plachina in risposta a una sua follower, evidentemente ucraina – Elena, capisco che sei disperata, capisco che è una tragedia per tutti noi… ma chi sono io per giustificare questa guerra?! Chi sono io per fermare Putin?! Chi sono io per dare ragione a uno dei due?! Sono una ragazza semplice che ha qualche migliaia di followers, sono stata un'atleta ma non sono mai stata una persona dentro la politica".

Poi l'atleta e modella si è esposta dichiarando il suo appoggio al regime di Putin, con tutte le conseguenze del caso che discendono dalla sua azione: "Sì, sono una ragazza russa e lo dico che sono fiera di essere russa, mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime! Il mio Stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice!".

La risposta di Olga Plachina ai suoi followers

"Purtroppo nessuno di noi ucraini, russi, italiani, conosce la verità! Da tutte le parti c'è una propaganda enorme per i propri interessi. Ora non pensate per favore che io sia una per la guerra, per carità… mi dispiace un botto cosa sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Ma mi dispiace che danno torto al 1000% ai russi! Ma non c’è fiamma senza fuoco!", ha continuato la 25enne quattrocentista, sposata dal 2016 con Aldo Montano, da cui ha avuto due figli, Olympia e Mario. Queste dichiarazioni hanno provocato un fiume di reazioni, con toni non esattamente benevoli nei confronti della Plachina ed inviti a "vergognarsi", al punto che la ragazza ha deciso di disattivare – e dunque cancellare – tutti i commenti sotto il post.