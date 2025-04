video suggerito

Al via la vendita dei biglietti dello show di Ricky Gervais Mortality a Milano: i prezzi e dove acquistarli I biglietti per lo spettacolo di Ricky Gervais all’Unipol Forum di Milano sono disponibili a partire dalle ore 10 di giovedì 17 aprile. I prezzi per assistere allo spettacolo Mortality di giovedì 24 luglio. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da giovedì 17 aprile parte la vendita dei biglietti per Mortality, lo spettacolo di Ricky Gervais che si terrà giovedì 24 luglio 2025 all'Unipol Forum di Milano. Sarà l'unica data italiana. Lo show è pensato per un pubblico adulto. L'irriverente comico terrà un monologo su diversi temi come la vita, la morte e l’ipocrisia della società contemporanea. Ovviamente sempre con il suo pungente sarcasmo.

Quanto costa il biglietto per Mortality di Ricky Gervais

I prezzi dei biglietti, secondo quanto riporta TeamWorld, sono i seguenti (le cifre dei biglietti Platinum prevedono che una parte della somma sia donata in beneficenza da Ricky Gervais a organizzazioni che si occupano di salvaguardare gli animali):

5° Settore Numerato €57,50 + commissioni;

4° Settore Numerato €80,50 + commissioni;

3° Settore Numerato €103,50 + commissioni;

2° Settore Numerato €126,50 + commissioni;

1° Settore Numerato €149,50 + commissioni;

1° Settore Platinum 1 €299,00 + commissioni;

1° Settore Platinum 2 €284,05 + commissioni;

1° Settore Platinum 3 €254,15 + commissioni;

1° Settore Platinum 4 €224,25 + commissioni.

Dove acquistare i biglietti per lo spettacolo di luglio a Milano

I biglietti saranno acquistabili a partire da giovedì 17 aprile alle ore 10:00 sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Lo spettacolo è consigliato a un pubblico adulto. I minori di 16 anni possono partecipare solo se accompagnati da una persona di almeno 16 anni, che dovrà acquistare il biglietto nello stesso ordine. La consegna dei biglietti acquistati online avverrà a partire dal 21 aprile 2025. Ricky Gervais segnerà un primato in Italia. Sarà la prima volta che uno spettacolo di stand-up comedy non si terrà in un teatro, ma al Forum di Milano. Scelta anche dovuta al seguito di cui gode il comico.