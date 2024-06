Al concerto di Ultimo grida e applausi per Gaia De Martino di Amici: “Ho pianto, non me l’aspettavo” Gaia De Martino ieri sera ha assistito al concerto di Ultimo allo Stadio Maradona di Napoli ma prima dell’inizio, i fan l’hanno riconosciuta e hanno urlato il suo nome applaudendo. La ballerina di Amici23 ha condiviso sui social il video dell’emozionante episodio non nascondendo la sua reazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Gaia De Martino, ballerina che ha partecipato all'ultima edizione di Amici 23, ieri sera, 9 giugno, era allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per il concerto di Ultimo. Sugli spalti insieme alla madre e al fratello, ha cantato a squarciagola le canzoni del cantante romano. Prima dell'inizio del concerto, però, ha ricevuto una sorpresa inaspettata da parte dei fan che avevano il posto vicino al suo. Su Instagram ha condiviso cosa è successo poco dopo il suo arrivo rivelando di essersi emozionata.

Le grida e gli applausi per Gaia De Martino al concerto di Ultimo

"Mi avete fatto piangere, non mi aspettavo tutto questo amore. Grazie, grazie, grazie": con queste parole Gaia De Martino, su Instagram, ha commentato e mostrato ai followers cosa è accaduto ieri, quando ha preso posto tra il pubblico del concerto di Ultimo. La folla presente attorno a lei si è alzata in piedi per applaudire e urlare il suo nome. Tantissimi fan e telespettatori di Amici si sono poi avvicinati per chiederle selfie o foto ricordo. È intervenuto uno steward per evitare che la folla la disturbasse: "Come siete venuti voi, è venuta anche lei. La lasciate in pace?", le parole.

Gaia De Martino ha aggiornato anche il suo profilo su X per commentare la serata indimenticabile trascorsa. "All’improvviso tutta la curva ha urlato il mio nome. Non me l’aspettavo! Ho pianto !!!!!!! Sono grata per l’amore che mi date!" ha scritto a corredo del video. Poi ha aggiunto: "È successa una cosa emozionante e inaspettata".

Il percorso di Gaia De Martino ad Amici 23

Gaia De Martino ha conquistato l'affetto dei telespettatori di Amici con il suo tenero sorriso e la sua semplicità. La ballerina, oltre ad essersi resa protagonista di una intensa e travagliata storia d'amore con Mida, ha dovuto interrompere il suo percorso nel Serale a causa di un infortunio. Al suo posto ha gareggiato un'altra ballerina che non è riuscita, però, ad arrivare sino in finale.