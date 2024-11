Al Bano operato, perché Loredana Lecciso non era con lui in ospedale: “Anch’io ho subito un intervento”

video suggerito

Mercoledì 27 novembre, Al Bano ha subito un intervento presso La Casa di Cura Villa del Rosario a Roma. L'artista ha spiegato che a causa di una sinusite ha sviluppato una raucedine che gli provocava problemi alla voce. Loredana Lecciso non era presente in ospedale. Anche lei ha subito un intervento ed è attualmente in convalescenza.

Loredana Lecciso non era in ospedale con Al Bano

Loredana Lecciso, raggiunta da AdnKronos, ha spiegato di essere rimasta a Milano ma di avere seguito con preoccupazione l'intervento di Al Bano. Tuttavia, anche lei sta affrontando dei problemi di salute che le hanno impedito di stare accanto al suo compagno in questo momento:

Purtroppo non sono potuta andare con lui perché ho fatto un piccolo intervento alla pelle e sono ancora in convalescenza. Ma ho tranquillizzato i miei figli e gli ho detto "Andrà tutto bene, vostro padre è Highlander!"

Cosa è successo ad Al Bano? Il motivo dell'intervento

Al Bano è stato operato a Roma per risolvere una raucedine che gli causava un abbassamento di voce, l'artista ha spiegato: "Ho avuto un problema di sinusite che mi dava fastidio alle corde vocali e mi causava raucedine". L'intervento non è stato particolarmente invasivo. Il professor Businco, che lo ha eseguito, lo ha descritto a AdnKronos:

È un tipo di intervento sulle alte vie respiratorie della durata di una ventina di minuti, ad alta tecnologia di chirurgia endoscopica mini invasiva, che permette di ripristinare la funzionalità di tutto il tratto respiratorio senza il rischio di danneggiare le corde vocali, come poteva invece avvenire un tempo. L'operazione migliora la respirazione e questo impatta anche sulla qualità della vita e aumenta le performance vocali, la durata e la tenuta nel tempo.

L'artista si è già ripreso e continua a sperare di rientrare tra i big del Festival di Sanremo di Carlo Conti.