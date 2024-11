Al Bano operato per problemi alla voce: “Sto già bene e sono pronto per Sanremo 2025. Sono fiducioso”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Al Bano Carrisi è stato operato oggi a Roma, presso La Casa di Cura Villa del Rosario dal professor Lino Di Rienzo Businco per una raucedine che gli causava un abbassamento di voce. All'Adnkronos ha commentato il suo post operatorio assicurando ai fan di stare "già benissimo". "Io sono un selvaggio" ha dichiarato il celebre cantante che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con un abbassamento della sua voce.

Cosa è successo alla voce di Al Bano: come è andato l'intervento

Al Bano in una nota ha spiegato di avere sofferto per "un problema di sinusite che mi dava fastidio alle corde vocali e che mi causava raucedine", ma grazie al professor Businco "che ha inventato questa nuova tecnica di operazione, per niente invasiva come quelle del passato, mi sono ripreso subito. Domani esco dalla clinica'‘. Quello effettuato sul cantante – ha spiegato il professore Businco all'Adnkronos – "è un tipo di intervento sulle alte vie respiratorie, della durata di una ventina di minuti, ad alta tecnologia di chirurgia endoscopica mini invasiva, che permette di ripristinare la funzionalità di tutto il tratto respiratorio senza il rischio di danneggiare le corde vocali, come poteva invece avvenire un tempo'‘. L'operazione, ha continuato il luminare, "migliora la respirazione e questo impatta anche sulla qualità della vita e aumenta le performance vocali, la durata e la tenuta nel tempo'‘. L'artista non è stato accompagnato dalla sua dolce metà, Loredana Lecciso che all'agenzia di stampa ha spiegato:

Purtroppo non sono potuta andare con lui perché ho fatto un piccolo intervento alla pelle e sono ancora in convalescenza. Ma ho tranquillizzato i miei figli e gli ho detto "andrà tutto bene, vostro padre è Highlander!".

Visto l'esito positivo dell'operazione, quindi, Al Bano può stare tranquillo per Sanremo 2025. Il cantante pugliese ha raccontato, a tal proposito: "Ho mandato a Carlo Conti ben tre brani, sono molto fiducioso".