video suggerito

Tina Cipollari con gli agenti di polizia, la foto sul profilo della Questura scatena ironia e critiche La pagina Facebook della Questura di Matera ha pubblicato la foto di due agenti di polizia in compagnia di Tina Cipollari: “La serata ci ha riservato una piacevolissima sorpresa, straordinaria protagonista dello spettacolo italiano”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tina Cipollari, frizzante opinionista di Uomini e Donne, ha scelto l'incantevole Basilicata per trascorrere le sue vacanze estive. Mentre si concedeva una passeggiata, sembra si sia imbattuta in due agenti di polizia, che hanno voluto immortalare il momento. La foto, circolata in queste ore, è stata pubblicata dalla pagina Facebook della Questura di Matera e in poco tempo è stata commentatissima, scatenando il dibattito tra chi ha reputato giusta la pubblicazione dello scatto e chi inopportuna.

La foto di Tina Cipollari con due agenti di polizia

La pagina Facebook della Questura di Matera ha pubblicato la foto che due agenti di polizia hanno voluto scattare in compagnia di Tina Cipollari, personaggio noto per il suo ruolo di opinionista nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Lo scatto è stato diffuso dalla pagina della Questura di Matera, accompagnato dalla seguente didascalia:

La serata ci ha riservato una piacevolissima sorpresa: i nostri colleghi del commissariato di Pisticci hanno incontrato Tina Cipollari, straordinaria protagonista dello spettacolo italiano. Esserci sempre. Polizia di Stato, Matera.

Nello scatto, Tina Cipollari è in posa tra i due agenti. Un sorriso serafico sul volto e un look vacanziero, decisamente più sobrio di quello sfoggiato in tv. La foto è stata molto commentata. Tra gli utenti, c'è chi ne ha colto la simpatia e chi l'ha reputata inopportuna per un profilo come quello della Questura di Matera.

La reazione allo scatto pubblicato dalla Questura di Matera

Tra i commenti, le reazioni più disparate. C'è chi è ricorso all'ironia con un sonoro: "Maria, io esco". Poi le critiche di coloro che hanno ritenuto eccessive le parole usate per descrivere l'opinionista e inopportuna la decisione di pubblicare la foto sul profilo della Questura di Matera. Questi alcuni dei commenti:

Sapete chi ha inventato la penicillina che ha salvato milioni di vite? Ecco, una persona così, dovrebbe essere considerata straordinaria!/ "Straordinaria protagonista dello spettacolo italiano"? La Carrà si sta rivoltando nella tomba!/ Questa ve la potevate risparmiare/ Siamo arrivati alla frutta/ Ditemi che è uno scherzo/ Sulla pagina istituzionale della Questura di Matera? Ma davvero fate?/ Sono in servizio o si fanno le foto?/ Pensavo fosse Lercio.

Ma non è mancato chi ha apprezzato la foto: "Certo che non siete mai contenti di nulla. È già tanto che si parla della Basilicata e poi anche la presenza di un'artista – che lo si voglia o no è un'artista – fa bene alla nostra bellissima Basilicata". Insomma, Tina Cipollari non lascia mai indifferenti.