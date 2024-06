video suggerito

Elena Sofia Ricci in costume a 62 anni scatena Marcuzzi e Gerini. I fan: “Raro esempio di bellezza naturale” Elena Sofia Ricci ha inaugurato il profilo Instagram con la prima foto che profuma d’estate: si è mostrata sui social in costume e tra i commenti tante amiche e colleghe, da Claudia Gerini a Tosca D’Aquino e Alessia Marcuzzi, le hanno fatto i complimenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si avvicina la stagione estiva e anche i Vip ne approfittano per godersi qualche ora di relax al mare. Nelle ultime ore la celebre attrice 62enne Elena Sofia Ricci ha inaugurato il profilo con la prima foto dell'estate in costume. Con un bikini intero nero e un cappello da mare ha incantato i suoi followers di Instagram. Tra questi anche alcune sue amiche e colleghe famose che non hanno resistito dal farle i complimenti.

Le foto di Elena Sofia Ricci in costume

"Che Estate sia" ha scritto la celebre attrice italiana su Instagram a corredo di alcune foto scattate su un terrazzo, prima di andare al mare. Indossa un costume intero nero, un cappello da mare con la visiera e gli occhiali da sole, il look ideale per incantare la spiaggia. Tanti fan hanno commentato il nuovo post con complimenti. Alessia Marcuzzi, ad esempio, ha scritto "Stupenda", Elena D'Amario ha aggiunto "ti voglio bene". Anche Claudia Gerini ha aggiunto un commento: "Quanto sei bella amore", ha scritto. Tosca D'Aquino la definisce "una diva", "In tempi di rifattone, un raro esempio di bellezza naturale e di classe" ha aggiunto una fan. A quest'ultimo commento l'attrice ha aggiunto un like di apprezzamento.

L'attrice si sta godendo un po' di relax dopo le riprese di Un piccolo favore 2 di Paul Feig che ha nel cast, oltre lei e Michele Morrone, anche Anna Kendrick e Blake Lively.

La foto con Blake Lively dopo le riprese di Un piccolo favore 2

Sono terminate a fine aprile le riprese di A Simple Favor 2, tradotto Un piccolo favore 2, che vede nel cast, oltre a Elena Sofia Ricci, altri attori di Hollywood. Una volta terminata la permanenza sul set, l'attrice, ex dei Cesaroni, ha condiviso alcune foto scattate con i suoi colleghi e tra questi anche alcune con Blake Lively con la quale avrebbe instaurato un rapporto di amicizia. L'attrice statunitense, infatti, nei selfie scattati la bacia sulla guancia: "È stato un viaggio bellissimo, grazie", il commento della Ricci.