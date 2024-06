video suggerito

Ilary Blasi debutta come attrice, l’annuncio del regista Giampaolo Morelli: “Molto capace, vi stupirà” Ilary Blasi è pronta a debuttare come attrice. Ospite del Filming Italy Sardegna Festival , il regista Giampaolo Morelli ha annunciato che la nota conduttrice sarà nel cast del suo prossimo film L’amore e altre seghe mentali, in uscita a ottobre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

127 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dagli studi televisivi ai set cinematografici. Ilary Blasi è pronta a debuttare come attrice. A farlo sapere Giampaolo Morelli che, ospite del Filming Italy Sardegna Festival, ha parlato del suo prossimo film L'amore e altre seghe mentali, dove nel cast ci sarà anche la nota conduttrice. "Vi stupirà, è molto capace", ha raccontato il regista.

Ilary Blasi presto attrice, le parole del regista

Ad annunciare il prossimo impegno lavorativo di Ilary Blasi è stato il regista Giampaolo Morelli. Ospite del Filiming Italy Sardegna Festival, ha raccontato del suo prossimo film dal titolo L'amore e altre seghe mentali, in uscita il 17 ottobre, svelando che nel cast ci sarà anche la conduttrice. "Se Ilary Blasi è brava come attrice? Vi stupirà, è molto capace", ha detto Morelli. E ha poi aggiunto: "Io ci tengo tanto a lei, è una donna con una grandissima autoironia e quindi grande intelligenza. Quando ho fatto Le Iene mi ha accolto con una amorevolezza incredibile. Io tifo per le donne intelligenti e lei è una di queste".

Il film è una commedia romantica che racconta una storia d'amore a lieto fine con diversi intrecci. Il protagonista è Guido, interpretato dallo stesso Morelli, un aspirante veterinario 45enne che pianificava di sposarsi con la fidanzata, quando lei muore in un tragico incidente in moto insieme all'amante. Non è ancora noto il ruolo che ricoprirà Ilary Blasi nella storia.

Ilary Blasi impegnata nelle riprese del sequel di Unica

Quelle di L'amore e altre seghe mentali non saranno le uniche riprese in cui Blasi sarà impegnata nei prossimi mesi. Recentemente, infatti, la conduttrice è stata paparazzata dal settimanale Chi sull'isola di Ponza, mentre si trovava con le amiche a girare alcune scene del sequel di Unica, documentario Netflix che parlava della separazione dal marito Francesco Totti. Questa volta il centro del racconto sarà la sua vita, in particolare gli affetti e la rinascita dopo la fine del matrimonio lungo quasi 20 anni.