Adriano Celentano scrive a Fedez dopo Belve: “Mi sei piaciuto ieri sera, un bacio alla tua Chiara” Il cantante e attore milanese ha espresso la sua opinione sull’intervista che il rapper ha rilasciato a Belve e lo ha incoraggiato, salutando anche Chiara Ferragni. Non è la prima volta che il Molleggiato esprime vicinanza e apprezzamento a Fedez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Anche Adriano Celentano ha seguito l'intervista di Fedez, ospite della seconda puntata di Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani. Il Molleggiato ha dimostrato di apprezzare i contenuti e i temi e non ha mancato di far sentire la sua vicinanza e il suo supporto all'artista. Nel messaggio anche i saluti a Chiara Ferragni, come se non si fossero mai lasciati o comunque dando per scontato che i due si vedano ancora per le questioni familiari e organizzative: "Un abbraccio e un bacio a Chiara".

Il messaggio di Adriano Celentano per Fedez

Adriano Celentano ha pubblicato un post dal suo account Instagram ufficiale "Celentanoinesistente". Il cantante e attore ha scritto: "Ciao Fedez! Mi sei piaciuto ieri sera! Sei stato forte!!! Un abbraccio e un bacio alla tua Chiara!!! Adriano". Da tempo lontano dai riflettori (l'ultima volta che l'abbiamo visto è stato nelle quattro serate dal vivo su Canale 5 con Adrian: un flop colossale in termini d'ascolti), Adriano Celentano non manca mai di farsi sentire nei momenti più importanti del costume e dello spettacolo italiano.

Non è la prima volta che Adriano Celentano sostiene Fedez

Il post social di Adriano Celentano su Instagram, in cui esprime il suo apprezzamento per l'intervista di Fedez a Belve, non sorprende chi ha potuto seguire negli anni le avventure del rapper. Non è la prima volta che il Molleggiato prova a interagire con lui, esprimendo pubblicamente il suo sostegno verso il rapper milanese. Già nel 2021, infatti, Adriano Celentano aveva manifestato pubblicamente il suo appoggio a Fedez in occasione della denuncia fatta dal rapper nei giorni del concerto del Primo Maggio 2021, un gesto che all'epoca aveva fatto molto parlare. Come è noto, il rapper aveva prima lamentato un tentativo di censura ai suoi danni e poi salì sul palco per parlare apertamente di diritti civili. Proprio in quei giorni, Adriano Celentano manifestò la sua solidarietà e il suo supporto.