Matteo Salvini nel fuorionda di Belve: “Hai fatto Fedez? Era inc**zoso?”, la risposta del cantante su Instagram

L'intervista di Matteo Salvini nella puntata di Belve di martedì 2 aprile è stata molto chiacchierata più per il fuorionda. In attesa di fare foto con Francesca Fagnani a centro palco, il ministro dei trasporti ha chiesto sottovoce: "Hai fatto Fedez vero? Com’è andata con lui? Era inc**zoso? perché mi hanno detto che…“, gesticolando a tal punto da simulare una scena molto concitata. Non è dato sapere come gli siano arrivate queste informazioni, ma è certo che questi pochi secondi siano subito arrivati oltreoceano su uno dei dispositivi di Fedez, che ha prontamente commentato su Instagram.

La risposta di Fedez da Miami, in vacanza con Leone e Vittoria

Sì perché mentre andava in onda l'intervista di Matteo Salvini a Belve, comprensiva del fuorionda in questione, Fedez era a Miami con i figli Leone e Vittoria e i suoi genitori. Un viaggio di famiglia dopo quello che Chiara Ferragni ha fatto a Dubai durante la settimana di Pasqua. Con una story instagram il cantante ha commentato il frame video appena andato in onda, scrivendo "Ma che ti hanno detto?" e taggando sia Salvini che Fagnani. La domanda è riferita alle voci che sarebbero pervenute al vicepresidente del Consiglio sull'atteggiamento rabbioso che Fedez avrebbe adottato nella sua intervista a Belve registrata qualche giorno fa.

Matteo Salvini e Fedez, i vari attacchi a distanza

"Gente che invoca la libertà e poi insulta, deride, offende", è stato solo uno degli ultimi attacchi sferrato a distanza di Matteo Salvini a Fedez, con il quale da tempo ormai non corre buon sangue. "Amici circensi, se vi avanza un naso rosso con elastichino da prestare a Salvini contattatemi in privato", di tutta risposta il cantante si era così rivolto al ministro per dire la sua su Luca Morisi, l'ideatore della campagna social della Lega, indagato dalla Procura per cessione di stupefacenti. Una lunga storia di disamore, che ha rimarcato ancora di più la richiesta di informazioni a Francesca Fagnani con precise allusioni alla sua improbabile condotta.