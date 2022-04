Il serale di Amici 2022, stasera la quinta puntata: anticipazioni ed eliminati

Stando alle anticipazioni della quinta puntata, sarà un solo allievo e non più due a dover lasciare definitivamente il talent. L'eliminata della serata è la ballerina Carola della squadra Zerbi Celentano, che si è scontrata al ballottaggio finale con il ballerino Dario. La prima si è esibita sulle note di I wanna Dance with Somebody, in una coreografia con punte e scarpe da ginnastia, mentre il secondo ha portato in scena Brividi di Mahmood e un mashup della siglia di Mr Bean, esibendosi anche con il pupazzo della famosa serie.