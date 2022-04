Amici 21, le anticipazioni della quinta puntata del serale: chi è stato eliminato Le anticipazioni della quinta puntata del serale di Amici 22, che andrà in onda sabato 16 aprile: eliminato e ballottaggio finale. Attenzione spoiler.

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 16 aprile andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici 2022. L'appuntamento è alle 21.15 su Canale5, ma la registrazione si è tenuta oggi e sono state diffuse le prime anticipazioni, grazie al profilo Twitter di Amici News a al sito Il Vicolo delle News. Attenzione: Spoiler.

Carola eliminata nella quinta puntata del Serale di Amici 22

Stando a quanto riporta il sito Il Vicolo delle news, nel corso della puntata di sabato 16 aprile sarà un solo allievo e non più due a dover lasciare definitivamente il talent. L'eliminata della serata è la ballerina Carola della squadra Zerbi Celentano, che si è scontrata al ballottaggio finale con il ballerino Dario. La prima si è esibita sulle note di I wanna Dance with Somebody, in una coreografia con punte e scarpe da ginnastia, mentre il secondo ha portato in scena Brividi di Mahmood e un mashup della siglia di Mr Bean, esibendosi anche con il pupazzo della famosa serie.

I Follya ospiti della puntata del 16 aprile di Amici 22

Anche nella quinto appuntamento serale di Amici 2022 non mancheranno gli ospiti. In studio saranno presenti i Follya, cioè gli ex Dear Jack, il primo gruppo a essere ammesso nel talent di Maria De Filippi nel lontano 2013, conquistando il premio della critica. Nel 2015, dopo la partecipazione a Sanremo, la band si è sciolta ed è da poco tornata insieme ma con membri diversi. Presenza fissa è rimasta il frontman Alessio Bernabei. Assente il chitarrista Lorenzo Cantarini.