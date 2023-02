C’è posta per te stasera su Canale 5, ci sarà un ospite: le storie della puntata dell’11 febbraio

Fanpage.it aveva già anticipato nella giornata di ieri, che non sarebbero stati annunciati gli ospiti della puntata di C'è posta per te in onda sabato 11 febbraio, una probabile strategia per contrastare l'egemonia sanremese del telecomando. Alcuni siti hanno ipotizzato una totale assenza di volti noti nel corso della sesta puntata. In queste ore, siamo in grado di aggiungere un ulteriore tassello e smentire questa eventualità: ci sarà un vip. Stasera scopriremo di chi si tratta. Intanto, Davide Maggio ha svelato una succosa indiscrezione:

Il programma, a differenza delle passate settimane, non ha annunciato ospiti in vista della nuova puntata. La De Filippi non vuole “bruciare” un’illustre presenza nella serata di Sanremo? Niente affatto. Ci risulta, infatti, che l’ospite c’è (solo uno, non due) ma non avrebbe gradito la messa in onda contro il Festival. Si tratta di Renato Zero. Insomma, da Zero ospite a zero ospiti?