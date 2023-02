Perché C’è Posta per Te non annuncerà gli ospiti dell’11 febbraio: il piano anti Sanremo Fonti informate hanno svelato a Fanpage.it che C’è Posta Per Te potrebbe non lanciare spot promozionali e anticipazioni riguardo la puntata di sabato 11 febbraio, quella che sfiderà la finale del Festival di Sanremo 2023: gli ospiti potrebbero restare segreti sino alla messa in onda.

A cura di Gaia Martino

C'è posta per te andrà in onda sabato 11 febbraio 2023, nella stessa serata su Rai Uno andrà in scena la finale del Festival di Sanremo 2023. La controprogrammazione di Mediaset nei giorni del Festival ha già visto la sconfitta agli ascolti tv del Grande Fratello VIP la cui puntata ha sfidato la terza serata della kermesse e ha registrato il peggior dato di sempre con 1.790.ooo spettatori e il 10.88% di share . C'è Posta avrebbe deciso di puntare sull'effetto sorpresa: potrebbe scegliere di incuriosire il pubblico lasciando in piena segretezza le anticipazioni della puntata. Fanpage.it ha appreso da fonti ben informate che il programma di Maria de Filippi potrebbe non annunciare in anteprima gli ospiti della serata.

Nessuna pubblicità spoiler per C'è Posta per te, l'indiscrezione

Fanpage.it ha saputo che C'è Posta Per Te nelle ore che anticipano la messa in onda del sabato sera potrebbe non puntare su spot promozionali o anticipazioni per lasciare il dubbio su quali ospiti parteciperanno alla serata e quali storie saranno raccontate. Un'anomalia assoluta, se fosse confermata, rispetto all'abituale approccio della produzione rispetto alle anticipazioni dei contenuti del programma. Il senso di una scelta di questo tipo andrebbe certamente ricondotto all'intento di tenere alta l'attenzione e la curiosità dei telespettatori appassionati del format di Maria de Filippi, considerata l'enorme concorrenza su Rai Uno occupato dal Festival di Sanremo 2023.

"Renato Zero ospite di C'è Posta non gradirebbe la messa in onda contro il Festival"

Tali informazioni potrebbero intrecciarsi con l'indiscrezione pubblicata poche ore fa da Davide Maggio, che parla di presunti mal di pancia da parte di Renato Zero, ospite previsto del programma di De Filippi che non avrebbe gradito la messa in onda della sua partecipazione in concomitanza con il Festival di Sanremo. In merito a questo non ci sono conferme né smentite da parte di Mediaset e Fascino, ma seguiranno aggiornamenti.