Veronica Gentili: "Simona Ventura all'Isola dice ciò che vuole. A Berlusconi piaceva il modo in cui conduco" In un'intervista Veronica Gentili parla del successo che sta avendo L'Isola dei Famosi e della sua esperienza alla conduzione del reality show. La conduttrice, poi, rivela alcuni retroscena del suo rapporto con Simona Ventura, opinionista fissa del programma: "Lei fa il poliziotto cattivo e può dire tutto ciò che pensa".

Prima i talk politici, poi Le Iene e adesso l'Isola dei Famosi. Veronica Gentili racconta in un'intervista come riesca a condurre programmi così diversi tra loro e si concentra sull'esperienza alla guida del reality show di Canale5. La giornalista, poi, rivela alcuni retroscena della sua relazione con Massimo Galimberti e parla del rapporto con l'opinionista della trasmissione Simona Ventura.

Veronica Gentili: "L'Isola dei Famosi ti toglie la fama e ti lascia la fame"

Il debutto dell'Isola dei Famosi è stato molto positivo in termini di ascolti. Veronica Gentili – intervistata dal settimanale Oggi – si è detta soddisfatta del risultato: "Spero di aver dimostrato che si può essere seri senza essere seriosi e che non ci sono argomenti da snobbare". La conduttrice chiarisce di essere una persona in grado di "guardare, ascoltare e tenere gli occhi aperti", capacità che mette a frutto nel reality "dove è possibile raccontare in profondità l'animo umano, soprattutto in una situazione in cui le persone vengono messe in condizioni estreme come la fame e il freddo". Descrive la trasmissione come "un programma che ti toglie la fama e ti lascia la fame" e in cui "sei costretto a retrocedere da personaggio a persona". Non nasconde di aver avuto delle titubanze iniziale sull'accettare o meno la sfida, ma alla fine ha deciso di buttarsi nell'esperienza per una questione di "arricchimento" personale e lavorativo. Insieme a lei in ogni appuntamento c'è Simona Ventura: "C'è un grande feeling tra noi. Mi piaceva l'idea che io fossi il poliziotto buono e lei quello cattivo: può giocare da battitrice libera e dire tutto quello che pensa". Sulle accuse di incoerenza legate alle sue posizioni politiche, risponde: "Io non ho cambiato le mie opinioni, non ho fatto una parabola da sinistra a destra. A Berlusconi piaceva il modo in cui conducevo i programmi".

Veronica Gentili: "Il mio compagno Massimo Galimberti fa venire fuori la mia anima pagliaccia"

Veronica Gentili rivela cosa nasconde dietro la sua "corazza" seria e determinata. "C'è prima di tutto un grande lavoro dentro me stessa – spiega – Sono stata dieci anni in analisi, appena finito il liceo, soprattutto per affrontare i nodi irrisolti del rapporto con mia madre (Netta Vespignani, ndr) figura che ho molto amato ma che era ingombrante non tanto per me, ma per se stessa". Parlando del suo compagno Massimo Galimberti, confessa: "Sono molto disordinata e ritardataria, ho una vita incasinata, non so cucinare, non pulisco casa, non faccio la spesa, però ci divertiamo tanto insieme. Con lui esce tanto la mia anima pagliaccia, ci prendiamo tanto in giro". E sull'eventualità di avere un figlio: "Penso che verrà prima o poi, ma con prudenza, compatibilmente con la nostra vita complicata".