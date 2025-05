Isola 2025, buona la prima: Veronica Gentili e Simona Ventura la spuntano con qualcosa di buono

A cura di Gaia Martino

Buona la prima per Veronica Gentili all'Isola dei Famosi. Il reality in partenza dopo due clamorosi insuccessi firmati Mediaset, il Grande Fratello di Alfonso Signorini e The Couple di Ilary Blasi, è tornato in tv con una ventata di novità che ha superato le aspettative.

Veronica Gentili, dopo aver diretto per anni programmi di approfondimento sociopolitico e rotocalco, dal 2023 si è immersa in nuove vesti, prima quella di "iena", poi quella di conduttrice di un reality. È entrata in studio in punta di piedi prima di ambientarsi a poco a poco: nonostante qualche ripetizione (se non l'avevate capito, "L'Isola è tornata"), ha condito il suo debutto con un pizzico di divertimento unito alla sua impronta giornalistica, rendendo piacevole la visione. L'ingrediente principale della sua prima serata su Canale5 è stato Simona Ventura.

Regina indiscussa del reality, nonostante il suo ingresso in studio a tratti cringe, ha regalato passaggi vivaci intervenendo nella misura giusta, senza prevaricare ma soprattutto senza cadere nel trash. Poteva alimentare il gossip e giocare sui trascorsi con Antonella Mosetti, invece ha preferito commentare con ironia la sua partecipazione definendola "una vecchia volpe dei reality". La sintonia tra le due prime donne dello show è stata una delle arme vincenti della serata.

Accanto a loro figura nel cast anche Pierpaolo Pretelli, scelto come inviato in Honduras, e anche per lui buona la prima. Discreto, a tratti emozionato, ha traghettato naufraghi e telespettatori tra le tradizionali prove e nuove sfide. Non ci ha fatto dimenticare Alvin, ma a Pretelli non mancano le risorse e ieri sera, nonostante la "prima volta", ha dimostrato di essere una celebrità "tutto fare".

Passiamo ai concorrenti: molti rappresentano il passato televisivo e per loro si può parlare di Isola come di una "seconda chance". Scelta discutibile quella di far sbarcare in Honduras Mario Adinolfi, ma dopo la prima serata il cast sembra degno di regalare intrattenimento e quel pizzico di gossip che caratterizza i reality Mediaset. Riuscirà l'Isola 2025 a rafforzare gli ascolti di Canale5 dopo il flop di GF e The Couple e soprattutto in vista del fisiologico calo di share estivo? In una serata che offriva varie proposte, la più importante i David di Donatello in diretta su Rai 1, l'Isola l'ha spuntata con qualcosa di buono, vincendo anche agli ascolti.

