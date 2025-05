video suggerito

Simona Ventura dice sì all'Isola dei famosi e la Rai le taglia il compenso: "Meno soldi e non può andare in onda di lunedì" La Rai avrebbe tagliato il compenso di Simona Ventura dopo il sì della conduttrice all'Isola dei famosi 2025. Non sarebbe l'unica imposizione dell'azienda.

A cura di Daniela Seclì

Simona Ventura si prepara a prendere parte alla nuova edizione dell'Isola dei famosi. Sarà l'opinionista del programma condotto da Veronica Gentili. A quanto pare, però, la sua decisione di partecipare al reality di Canale5 avrebbe portato ad alcune conseguenze per il suo portafoglio. La Rai avrebbe deciso di decurtarle il compenso.

La Rai taglia lo stipendio di Simona Ventura

È Adnkronos a riportare la notizia. Secondo quanto appreso da alcune fonti, la Rai avrebbe deciso di tagliare i compensi previsti dal contratto. Ricordiamo che Simona Ventura aveva ricevuto la proposta di condurre un nuovo adventure game, intitolato L'ignoto, che avrebbe dovuto arricchire la prima serata di Rai2 a partire dal prossimo autunno. Tuttavia, la conduttrice avrebbe fatto un passo indietro (saranno Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli a condurlo). La decisione di dire di no al nuovo programma Rai sarebbe scaturita proprio dall'intenzione di accettare la proposta di fare l'opinionista all'Isola dei famosi.

La decisione dopo il sì all'Isola dei famosi

Il contratto di Simona Ventura prevedeva che oltre a condurre il programma domenicale Citofonare Rai2, la nota conduttrice fosse anche al timone di un programma in prima serata: "Di qui la decisione della Rai di decurtare il contratto dopo aver dato l'ok al suo impegno nell'Isola". Ma non è tutto. La Rai avrebbe anche posto un'altra condizione: "Che L'Isola dei Famosi non vada in onda di lunedì perché sarebbe troppo vicino a Citofonare Rai2, in onda di domenica". In effetti, i contratti Rai prevedono che i volti dell'azienda non compaiano in programmi della concorrenza il giorno prima, il giorno stesso e quello dopo la messa in onda delle loro trasmissioni sulle reti Rai. Per Simona Ventura era già stata fatta una deroga che le permetteva di prendere parte a Che tempo che fa, in onda sul Nove di domenica, proprio come Citofonare Rai2.