Theresia Fischer ha allungato le gambe per accontentare il marito: “Gli piacevano le donne alte” Theresia Fischer, modella e influencer tedesca 31enne, si è allungata le gambe di circa 14 cm per accontentare il marito dalla quale si è separata lo scorso anno. “Ora mi vergogno perché ho acconsentito a un’operazione che non avrei dovuto fare”, le parole in un’intervista. La donna ha speso circa 150 mila euro per due operazioni.

A cura di Gaia Martino

Theresia Fischer è una modella e influencer tedesca che ha speso più di 128 mila sterline, circa 150 mila euro, per allungarsi le gambe. La donna, classe 1992, in una lunga intervista a Mdrjump.de ha raccontato la sua storia: si è sottoposta a due operazioni per aumentare la sua altezza e accontentare il suo ex marito, dal quale si è separata nel settembre 2022. "Mi vergogno perché ho acconsentito ad un'operazione che non avrei dovuto fare".

Il racconto di Theresia Fischer

Theresia Fischer nel luglio 2022 ha chiuso il ciclo di operazioni per allungarsi le gambe. A distanza di un anno si è pentita delle decisioni prese solo per accontentare i desideri dell'ex marito che più volte, nel corso del loro matrimonio, le faceva notare che era attratto da donne più alte. Le diceva: "Sai che mi piacciono le donne alte. Mi piacerebbe davvero se tu potessi accontentarmi". A mdrjump.de la 31enne ha raccontato nel dettaglio la sua storia rivelando anche il suo dramma psicologico, iniziato con la relazione tossica e ora sfociato in una dismorfofobia. "Sono sempre stata felice del mio corpo" – ha confessato – e quando l'ex marito, Thomas Behrend, le chiese se sarebbe stata disposta a sottoporsi ad un intervento di allungamento gambe per lui, non esitò: "Dissi subito di sì. Mi diceva "Senza di me non puoi fare nulla". Se te lo senti ripetere 20, 30, 60, 70 volte, allora arrivi veramente a credere di non essere niente senza di lui”.

Si è operata la prima volta a 24 anni, poi nel luglio 2022 ha chiuso il ciclo di operazioni conquistando circa 14 centimetri. A distanza di pochi mesi dall'effetto desiderato, però, la storia con Thomas Behrend è giunta al capolinea e oggi la modella si dice estremamente pentita delle sue decisioni. Al tabloid tedesco ha parlato dell'ex marito come di un "narcisista" che l'ha portata anche alla rottura con i suoi genitori ai quali non raccontò subito delle operazioni. Motivò l'uso delle stampelle con una caduta dall'albero: "Mi vergogno perché ho acconsentito a un'operazione che non avrei dovuto fare". Dopo essersi liberata dalla relazione tossica, Theresia Fischer ha ritrovato l'amore: è fidanzata oggi con Stephan, un uomo più grande di lei di 25 anni. "Semplicemente ti amo" ha scritto nella didascalia di un post pubblicato recentemente.

Il tipo di operazioni e i cm conquistati

Theresia Fischer prima di operarsi era alta circa 1,70 cm: dopo le due operazioni per le quali ha pagato circa 128 mila sterline, ha acquistato 14 cm, oggi è alta dunque 1,84 cm. Tempo fa, a BILD, raccontò in cosa consisteva l'intervento al quale si è sottoposta.