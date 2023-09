Chi è Donatella De Giorgio, Dama vedova che frequenta Silvio a Uomini e Donne: suo marito era Borracci Donatella Di Giorgio è la dama che ha intrapreso una conoscenza con Silvio a Uomini e Donne. Nello studio del dating show ha raccontato di aver trovato il coraggio di partecipare al programma dopo un periodo drammatico: suo marito lo scorso anno è morto, era Massimo Borracci, famoso nuotatore italiano.

A cura di Gaia Martino

Una nuova coppia sembrerebbe essere nata a Uomini e Donne. Nella puntata del dating show di oggi, giovedì 28 settembre, Silvio e Donatella Di Giorgio hanno raccontato, dal centro dello studio, che la loro conoscenza prosegue a gonfie vele: i due hanno svelato di aver anche fatto l'amore. "È stato bellissimo, voglio continuare ad uscire solo con lui" ha detto la Dama, e della stessa opinione è apparso il Cavaliere che, subito dopo, durante un ballo, l'ha baciata. Donatella Di Giorgio ha ammesso di essere felice di far battere ancora il suo cuore: l'anno scorso suo marito è morto. L'uomo in questione era un famoso nuotatore italiano: Massimo Borracci.

Chi è Donatella Di Giorgio, la nuova Dama di Uomini e Donne

Donatella Di Giorgio è la Dama di Uomini e Donne che ha fatto perdere la testa al Cavaliere Silvio. Vive a Firenze, stando a quanto si legge sul suo profilo Facebook, ha 64 anni ed è vedova. Ha tre figli e quattro nipoti. Nella puntata del dating show andata in onda oggi, 28 settembre 2023, ha spiegato: "Esco da una situazione drammatica, pensavo che fosse finito tutto per me. Non riuscivo ad andare avanti. Vivendo con mio figlio, mi ha detto di provare. Sono venuta qui e ho conosciuto Silvio, una persona particolare che rientra nei miei canoni di bellezza". Nel giugno 2022 ha detto addio al marito, Massimo Borracci, ex nuotatore, primatista italiano nel 1967 nel 100 stile libero, morto a 77 anni.

I sentimenti di Donatella per Silvio a Uomini e Donne

"Non siamo bambini, se c'è attrazione uno va oltre" ha raccontato Donatella nello studio di Uomini e Donne. Con il Cavaliere è riuscita a liberarsi da un periodo buio scatenatosi con la morte del marito: "Mio figlio 23enne, che vive con me, vede che io sto bene con Silvio, che sorrido. Dovrà conoscerlo, ci sarà un momento in cui si deciderà di farlo conoscere. Poi si vedrà. Per ora voglio conoscere solo lui. Sono stata 43 anni con mio marito e sono stata benissimo, lui ha qualcosa di diverso da lui che mi fa bene. Avevo bisogno che il mio cuore battesse ancora un poco per qualcuno".