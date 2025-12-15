Simona Tagli: “Non mi sposo più”, perché il matrimonio con Francesco Ambrosoli è stato annullato

Le nozze erano previste per il 13 maggio 2026, ma il matrimonio di Simona Tagli e Francesco Ambrosoli è saltato dopo una lite.

Simona Tagli non si sposa più. Era stata fissata anche la data, ma le nozze con Francesco Ambrosoli, padre di sua figlia, sono saltate. La conduttrice ha spiegato il motivo in un'intervista. Avrebbe litigato con il suo compagno dopo la pubblicazione da parte di Dagospia di alcune foto risalenti a 30 anni fa, che la ritraevano in abiti succinti.

Perché Simona Tagli non si sposa più. Dopo il matrimonio di Antonella Elia, salta anche quello della conduttrice. In un'intervista rilasciata a Repubblica ha spiegato che nonostante le nozze fossero previste per il 13 maggio 2026, non se ne farà più niente. La drastica decisione sarebbe stata presa dopo la pubblicazione, da parte di Dagospia, di alcune vecchie foto "molto succinte" della conduttrice "oltretutto non autorizzate perché di un fotografo pluriquerelato all’epoca e ormai defunto. E lui, il marito in pectore Francesco Ambrosoli, non l’ha presa per niente bene”. Da lì, la situazione sarebbe degenerata fino alla decisione di annullare le nozze: "Abbiamo litigato e non ci sposiamo più".

Solo il mese scorso aveva annunciato le nozze. Ospite di Monica Setta, nel programma Storie di donne al bivio, Simona Tagli aveva annunciato il matrimonio con Francesco Ambrosoli dopo vent'anni insieme. Un amore che aveva affrontato anche momenti di profonda crisi, in cui i due si sono trovati a contendersi l'affidamento della figlia. Tuttavia, Simona Tagli aveva assicurato che in questi anni, nonostante i dissidi, non avevano mai smesso di essere una famiglia: "Adesso però è venuto il momento di regolarizzare. Se tutto andrà per il verso giusto mi sposerò il 13 maggio in chiesa perché il mio precedente matrimonio è stato sciolto dalla Sacra Rota". Purtroppo non ci saranno i fiori d'arancio. Il matrimonio è stato annullato. Non è detto, però, che questo sia il capitolo finale della loro relazione.