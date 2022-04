Red Canzian ha rischiato di morire: “Vedevo dei fiori, poi un calvario durato due mesi” Ospite di Verissimo, Red Canzian è tornato a parlare dei gravi problemi di salute avuti a gennaio.

A cura di Daniela Seclì

Red Canzian è stato tra gli ospiti della puntata di Verissimo trasmessa sabato 30 aprile. L'artista si è ripreso dopo i gravi problemi di salute avuti lo scorso gennaio: "Sto bene e voglio dirlo forte. Superata". A causa di un batterio, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale:

"Il 2 gennaio sono andato a ricevere artisti e performer perché cominciavamo le prove del mio spettacolo il 3 gennaio. Durante la notte del 2 sono stato male. Mi è arrivata la febbre. Pensavo fosse Covid. Ho fatto i tamponi ed erano negativi. Il giorno dopo mi sono alzato a fatica e sono caduto per terra. Mia moglie mi ha fatto ricoverare immediatamente. È cominciato un calvario di due mesi esatti. Tante persone hanno pregato per me. I medici mi hanno chiamato Iron Man, quando mi hanno visto uscire dall'ospedale sulle mie gambe. Mi dispiace aver fatto spaventare mia moglie".

Un batterio aveva compromesso le sue condizioni di salute

Red Canzian ha vissuto la malattia come una sorta di beffa, perché per anni aveva lavorato allo spettacolo che stava per debuttare: "Un batterio è entrato nel mio corpo e ha fatto un gran casino. Hanno dovuto aprirmi e pulire tutto. Io credo che il destino e la vita, certe prove le diano a chi può superarle. C'era una crudeltà in tutto questo perché ho lavorato per tre anni al mio spettacolo. Il giorno che iniziavano le prove mi sono ammalato, sembrava un dispetto".

Red Canzian ha rischiato di morire

Quindi ha ricordato il giorno in cui venne portato in ospedale: "Quando mi hanno portato all'ospedale ero cosciente, ma sparlavo. Vedevo i fiori nelle pareti. Bello anche da vedere, ma mi preoccupava perché una parte di me era lucida". Quindi ha concluso: