Piero Chiambretti: “Dire che De Martino è un fenomeno è un po’ troppo. Signorini fa il GF perché è pagato bene”

Ospite de Lo Sgabuzzino, format di Riccardo Bocca disponibile su YouTube, Piero Chiambretti dice la sua su due colleghi. Prima parla di Stefano De Martino e del suo exploit televisivo, poi commenta il rapporto di Alfonso Signorini con il potere.

Riccardo Bocca ospita Piero Chiambretti nel format YouTube Lo Sgabuzzino. "Ho trovato Stefano De Martino una persona estremamente piena di vita e di talenti. Considerarlo un fenomeno, come viene definito, mi ha colpito – dice il giornalista al conduttore – Non immaginavo che avrebbe avuto questo consenso enorme. Te lo aspettavi? Ritieni che sia un fenomeno?". Chiambretti preferisce definire il collega alla guida di Affari Tuoi "una novità", più che "un fenomeno". È convinto che la sua "simpatia del napoletano" e "l'essere un bel ragazzo" abbiano giocato un ruolo importante. E ancora: "A differenza di Amadeus che era quello precedente, lo ha certamente aiutato. Poi c'è da dire anche che la forte attenzione che ha la Rai nei suoi confronti indubbiamente lo aiuta, farà strada". Infine, si discosta un po' dalle definizioni che gli hanno attribuito:

Però adesso parlare di fenomeno o trasformarlo in Arbore mi sembra un po' troppo anche perché Arbore parte da tutt'altra dimensione televisiva. Ha delle caratteristiche utili per rimanere, è sicuramente una realtà molto forte.

Riccardo Bocca, poi, chiede a Chiambretti un parere sull'operato di Alfonso Singorini: "Credo che lui faccia il Grande Fratello perché è pagato molto bene, credo che sia un fatto anche economico. L'atteggiamento culturale che ha, partendo dal suo background, è un'altra persona rispetto a quella che vediamo su Canale5". Parlando del rapporto del conduttore con il potere, osserva: "Lo ha sempre avuto da quando è diventato direttore di un settimanale (…) Molte notizie che uscivano su Chi erano notizie importanti che potevano anticipare dichiarazioni e movimenti politici di Berlusconi". Adesso, è rimasta la sua grande amicizia con Marina Berlusconi. In conclusione, Chiambretti commenta nello specifico la sua posizione in televisione:

Fiorello ironizza su Giorgia Meloni: "Va al seggio ma non vota. Non è per il quorum, è un suo problema"

Quello che vedo in televisione, l'Alfonso del Grande Fratello, è un conduttore che porta a casa la trasmissione da tanti mesi con una certa fatica (…) Lui non comanda, fa una cosa coadiuvata da altri che decidono anche per lui. Se fosse davvero di potere direbbe: ‘Questo non lo facciamo' o chiuderebbe il programma tre mesi prima.