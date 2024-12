video suggerito

Paola Ferrari: “Io e Eros Ramazzotti eravamo giovani e innamorati. Ci siamo lasciati restando amici” Paola Ferrari ospite di Storie di donne al bivio, programma di Monica Setta che andrà in onda il 27 dicembre, ha raccontato le sue storie d’amore passate. Stando alle anticipazioni, ha rivelato i dettagli della relazione con Eros Ramazzotti e della liason segreta con il principe Alberto di Monaco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paola Ferrari è stata ospite di Storie di donne al bivio, programma condotto da Monica Setta che andrà in onda il prossimo 27 dicembre 2024, in prima serata su Rai 2. La giornalista e conduttrice televisiva ha raccontato di aver avuto una storia con Eros Ramazzotti, poi i dettagli della liason con il principe Alberto di Monaco.

Anticipazioni Storie di donne al bivio, le parole di Paola Ferrari

Paola Ferrari ha raccontato di aver avuto una relazione con Eros Ramazzotti nel 1986, quando lui vinse il Festival di Sanremo con Adesso Tu. Stando alle anticipazioni della sua intervista a Storie di donne al bivio, ha svelato: "Eravamo giovani e innamorati, ma i discografici non vedevano di buon occhio il nostro rapporto. Ci siamo lasciati restando amici. Ho sempre seguito Eros musicalmente e gli voglio bene, vorrei vederlo felice in amore". La giornalista ha anche commentato il mancato invito alla festa di 90 anni del suocero, Carlo De Benedetti, padre di suo marito Marco De Benedetti. "Non mi ha voluto invitare e non era una festa intima visto che c'erano 100 ospiti. Non siamo mai andati d'accordo fin da prima che sposassi il figlio Marco. Troppo a destra io, troppo a sinistra lui. Gli ho fatto comunque gli auguri perché è il nonno dei miei figli", le parole.

Sulla liason con il principe Alberto di Monaco: "Abbiamo tenuto nascosta la nostra storia"

Nel corso dell'intervista con Monica Setta, stando alle anticipazioni, Paola Ferrari ha confessato anche la liason, tenuta finora segreta, tra lei e il principe Alberto di Monaco. "Siamo stati insieme e non poco ma abbiamo sempre tenuto nascosta la nostra storia" ha rivelato. La giornalista ha descritto Alberto di Monaco come "un uomo passionale ed empatico": "Ci siamo rivisti e mi ha anche invitato, ma ero già sposata e innamorata di mio marito come sono oggi".