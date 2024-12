Paola Cannatello e l’amore con Francesco Paolantoni: “Non avevamo soldi, oggi viviamo ognuno a casa sua”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Ballando con le stelle trasmessa sabato 14 dicembre, Francesco Paolantoni ha ballato con Paola Cannatello, autrice tv e compagna dell'attore. I due si conoscono da quarant'anni. Hanno convissuto, poi hanno deciso di prendere strade diverse e, infine, si sono ritrovati. Cannatello ha raccontato questa lunga storia d'amore.

La storia d'amore di Francesco Paolantoni e Paola Cannatello

Paola Cannatello si è raccontata in un'intervista rilasciata a Vanni Fondi per il Corriere della Sera. La loro relazione ha avuto inizio a metà degli anni '80. Recitavano nella stessa compagnia teatrale. Francesco Paolantoni era reduce da un momento molto doloroso. Aveva perso i genitori e viveva da solo in una grande casa a Napoli. Non aveva i soldi per permettersi il riscaldamento o i lavori di manutenzione necessari:

Non c'erano soldi né per i lavori né per il riscaldamento e quindi quando andavo a dormire da lui mi portavo cappellino e coperte, anche perché c'erano varie finestre con i vetri rotti. Prendevo il cibo da casa e glielo portavo e lui lo divideva sempre col suo cane.

La scintilla tra loro scattò durante la lavorazione dello spettacolo "Il matrimonio di Figaro". Iniziarono una convivenza "durata circa vent'anni".

La crisi, perché Francesco Paolantoni e Paola Cannatello decisero di lasciarsi

Dopo vent'anni di convivenza e proprio quando il loro appartamento a Chiaia era arredato, decisero di lasciarsi: "Un classico: litigavamo spesso. Vivevamo crisi cicliche fra alti e bassi, e bassi e bassi. Non più superabili. E allora, dopo tanti anni in cui ci siamo divisi tutto, abbiamo cambiato tante case (e tante cose) insieme in centro storico, quando alla fine arredammo quello che doveva essere il nostro appartamento definitivo a Chiaia, ci siamo lasciati". La rottura tra loro coincise con dieci anni molto difficili per Francesco Paolantoni: "Mal consigliato, in pieno periodo di decadenza, abbandonato anche da quelli che consideravamo amici e per impegno solo delle piccole cose a teatro. Restavamo sempre in contatto però".

Nel 2015 sono tornati insieme

Nel 2015 hanno ripreso a frequentarsi e anche la carriera di Francesco Paolantoni ha ripreso quota: "Ha ricominciato con Amadeus e Stasera tutto è possibile". Da allora non si sono più lasciati: "Siamo ancora e sempre una coppia e abbiamo raggiunto un nostro equilibrio meraviglioso. lo a Roma e lui a Napoli però, ognuno a casa sua". Ovviamente quando Paola Cannatello è a Napoli si ferma da lui e quando Francesco Paolantoni è a Roma dorme da lei. Per il momento il matrimonio non è nei loro piani: "Non abbiamo nessuna esigenza di sposarci, non siamo una coppia canonica, stiamo bene così. Ci basta che lui ci sia per me ed io per lui".