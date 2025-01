video suggerito

Francesco Pannofino: "Io e Emanuela Rossi caratteri diversi, ci siamo lasciati e rimessi insieme 10 volte" Ospiti di Domenica In nella prima puntata del 2025, Francesco Pannofino e Emanuela Rossi hanno parlato del loro amore, vissuto tra alti e bassi. "Ci siamo lasciati e rimessi insieme 10 volte", ha spiegato il doppiatore. "Siamo tornati uno dall'altra perché ci amiamo", ha aggiunto la moglie.

A cura di Elisabetta Murina

Francesco Pannofino e Emanuela Rossi sono stati ospiti di Domenica In, nella puntata andata in onda domenica 5 gennaio. Nello studio di Mara Venier, la coppia ha parlato del loro amore e dei rispettivi caratteri, aiutata dall'astrologo Paolo Fox. Insieme dal 1989, i due doppiatori sono genitori di Andrea, che ha seguito le orme di famiglia e intrapreso una carriera nel mondo del doppiaggio.

"Ci siamo lasciati e rimessi insieme 10 volte", l'amore tra Pannofino e Rossi

Come hanno raccontato a Mara Venier, Francesco Pannofino e Emanuela Rossi sono una coppia dal 1989 e in questi 36 anni hanno attraversato momenti di alti e bassi, tanto da lasciarsi e riprendersi più volte. "Abbiamo avuto delle interruzioni", ha raccontato infatti la doppiatrice."Ci siamo lasciati e rimessi insieme 10 volte", ha poi aggiunto il marito. Curiosa riguardo la loro storia, la conduttrice ha chiesto spiegazione sulle motivazioni e Rossi ha precisato: "Lasciati perché abbiamo due caratteri diversi, tornati insieme perché ci amiamo". "Ci sono degli ostacoli, momenti in cui si devono affrontare dei problemi. Ma se si ha stima reciproca è meglio stare insieme", ha fatto chiarezza Pannofino.

Come si sono conosciuti Francesco Pannofino e Emanuela Rossi

Il primo incontro tra Pannofino e Rossi è avvenuto durante il film Donne sull'Orlo di una crisi di nervi diretto da Pietro Almodovar, dove entrambi hanno lavorato come doppiatori. "Lei era già una star quando io ho iniziato, era la numero uno nel doppiaggio e temevo il confronto artistico, mi considerava una pippa", ha svelato il doppiatore. Il primo incontro a teatro, poi la scintilla è scoppiata durante una festa: "L'ho fatta ridere e le ho detto ‘ti voglio dare un bacio', ma lei mi ha risposto che c'era suo fratello e non poteva. Poi ci siamo baciati il giorno dopo, era il 1 aprile".