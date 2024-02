Paola e Chiara, le queen di Sanremo: “Siamo orgogliose del nostro PrimaFestival” Paola e Chiara sono intervenute nel corso della diretta Instagram di Fanpage.it: “Siamo felicissime di fare parte della tradizione sanremese, siamo noi stesse e ci stiamo divertendo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Paola e Chiara sono le queen del PrimaFestival di Sanremo. Nel corso della diretta Instagram di Fanpage.it, il duo è intervenuto rispondendo alle domande di Francesco Raiola: "Siamo felicissime di fare parte di questa tradizione sanremese, ci stiamo davvero divertendo. C’è tanto lavoro da fare ma siamo supportate da un team molto unito. Sta andando tutto bene".

La differenza tra essere in gara e presentare il PrimaFestival di Sanremo

C'è una preparazione differente tra l'essere in gara e far parte della macchina del Festival di Sanremo, ma il minimo comune denominatore è sempre lo stesso: essere se stesse. Ecco cosa ci hanno raccontato Paola e Chiara in proposito:

La preparazione è differente, ma come dice giustamente Amadeus: ‘siate voi stesse’. Noi cerchiamo di esserlo, ma abbiamo comunque un team autorale molto simpatico e competente. Leggiamo il copione insieme prima della diretta, come rituale, leggiamo ognuno le proprie battute e l’autore principale, che è Walter Santillo, mitico e leggendario che ha lavorato con la Carrà per tanto tempo, chiede molto che in sette minuti di diretta dobbiamo essere molto serrati e incalzanti, senza troppo perdersi in troppi discorsi. Il segreto è essere concentrate ed essere noi stesse.

"Sanremo è un boost di energia"

Paola e Chiara hanno poi spiegato che Sanremo riesce a catalizzare energia che finisce anche in altri ambiti:

Sanremo è talmente un boost di energia che ti fa venire voglia di fare anche altre cose. Da Sanremo partono altre situazioni e altre cose, è un evento che è diventato speciale. Non è una trasmissione invecchiata, ma uno show diventato potente. Amadeus l’ha amplificato maggiormente e ha portato artisti che non avresti mai pensato di vedere in garao. Da qui nascono altre situazioni ed è diventato ispirante per gli artisti.

Le canzoni preferite da Paola e Chiara

Il duo ha poi espresso le proprie preferenze riguardo le canzoni in gara. Per Chiara: "Ho una predilezione per Clara e mi è piaciuto molto Loredana Bertè". Invece per Paola:

Non posso fare preferenze, ma il livello musicale è molto alto. Ho amato Ghali, ho trovato Angelina Mango molto energetica. Ho amato Emma, Annalisa, Big Mama, tutte le donne hanno un aspetto diverso di femminilità. Anche The Kolors e Diodato, che fa un repertorio lontano dalle mie corde, ha cantato una canzone molto emozionante. Anche Il Volo hanno una canzone molto pop. E che dire del pezzo dei Ricchi e Poveri, ho ballato come una matta. Non vediamo l’ora di salire sul palco con loro. Il livello musicale è alto.

Chiusura su Chiara e la sua partecipazione a Mare Fuori: "Sono molto contenta. Ho una figlia in gara (Clara, ndr) e sono molto felice di lavorare ancora con Ivan Silvestrini".