Paola Barale: “Sono andata in menopausa presto, in vacanza mi arrivò il messaggio del ginecologo” Paola Barale, in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha parlato dell’importanza di vivere bene l’arrivo della menopausa.

A cura di Daniela Seclì

Paola Barale è in libreria con "Non è poi la fine del mondo", in cui racconta con leggerezza gli "inconvenienti" dell'età che avanza, dalla menopausa alle rughe, fino al calo del desiderio: "Sapendo che qualche volta uno spigolo lo si piglia, ça va sans dire, ma solo qualche volta, e che soprattutto ne puoi ridere e ti puoi divertire". La showgirl ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Paola Barale e la menopausa

Paola Barale, che oggi ha 56 anni, ha raccontato di essere entrata in menopausa presto: "A me è successo abbastanza presto, a 42 anni". E ha continuato nel suo racconto, ricordando il modo in cui apprese la notizia, mentre era in vacanza:

Un trauma? Col senno di poi, una scoperta. Lì per lì, però, ho appreso la notizia in modo a dir poco precipitoso. Ero in vacanza in Perù, in fila alla biglietteria del Machu Picchu. Da un po' di tempo ricevevo dei segnali dal corpo e avevo fatto degli esami. Ma proprio lì, davanti a quella montagna maestosa, mi arriva un messaggio del mio ginecologo: "Paola, sono arrivati i risultati delle analisi. Ti confermo che sei in menopausa". E il Machu Picchu, di colpo, sembrò traballare.

Vivere al meglio la menopausa

Paola Barale ha dichiarato che è importante vivere la menopausa con "concretezza": "Meglio arrivarci che non arrivarci a questa fase. Perché vuol dire che siamo ancora qua". È proprio per questo che ha deciso di dare spazio nel suo libro a dei consigli per affrontare senza drammi i cambiamenti che ne conseguono: