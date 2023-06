La giuria di Drag Race Italia 3: “Tommaso Zorzi non ci sarà, arriva Paola Iezzi” Cambia la giuria di Drag Race Italia in occasione della terza edizione. Secondo quanto riporta Davide Maggio, sarà composta da Priscilla, Chiara Francini, Paola Iezzi e Paolo Camilli. Il programma andrà in onda in streaming su Paramount+.

A cura di Daniela Seclì

La terza stagione di Drag Race Italia andrà in onda su Paramount+. In queste ore, DavideMaggio.it ha svelato come dovrebbe essere composta la giuria. Non mancano le novità. Secondo quanto riportato, infatti, ci saranno nuovi arrivi ma anche degli addii. Vediamo chi accompagnerà gli spettatori verso la scelta della nuova Italia’s Next Drag Superstar.

La giuria di Drag Race Italia 3

Secondo quanto riporta DavideMaggio, la prima novità risiede nel numero dei componenti della giuria, che non saranno più tre ma quattro. Ricordiamo che nel corso della seconda edizione di Drag Race Italia, la giuria era composta da Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi. Solo due di loro torneranno nella terza edizione: Priscilla e Chiara Francini. A loro si aggiungeranno la cantante Paola Iezzi e Paolo Camilli, attore e seguitissimo volto social grazie ai suoi sketch esilaranti.

Tommaso Zorzi lascia Drag Race Italia

Dunque, a giudicare da quanto sostiene DavideMaggio.it, l'esperienza di Tommaso Zorzi nel ruolo di giudice di Drag Race Italia si sarebbe conclusa. È probabile che il ventottenne voglia sperimentare qualcosa di nuovo. Al suo posto, come dicevamo, ci sarà la cantante Paola Iezzi, reduce dall'esperienza del Festival di Sanremo 2023 dove, insieme alla sorella Chiara Iezzi, ha presentato il brano Furore, con cui si sono classificate diciassettesime, ma che è stato molto apprezzato dagli spettatori che non vedevano l'ora di assistere al ritorno delle due amatissime sorelle. E, poi, nella giuria della terza edizione di Drag Race Italia anche il già citato Paolo Camilli. Nato a Civitanova Marche, il 23 settembre 1986, lo abbiamo visto anche nella seconda stagione di The White Lotus. Su Instagram è seguito da oltre 280 mila utenti. I suoi video esilaranti sono cliccatissimi. L'attore, inoltre, ha preso parte a spot pubblicitari.