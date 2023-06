Tommaso Zorzi risponde ad Andrea Pinna: “Non sapevo stesse male”, le critiche: “Chiedere scusa, no? Dopo lo sfogo di Andrea Pinna arriva la replica di Tommaso Zorzi su Twitter: “Non sapevo stesse male, mi stava simpatico ma sicuramente non eravamo amici da dirci cose così personali”.

Dopo la lunga intervista rilasciata su Instagram da Andrea Pinna, nella quale ha attaccato Tommaso Zorzi a tre anni dai fatti che li avrebbero allontanati, è arrivata direttamente la risposta del personaggio televisivo, già vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Smentito Andrea Pinna, Tommaso Zorzi rivela che non sapeva nulla delle sue condizioni di salute.

Le parole di Tommaso Zorzi

Andrea Pinna si è sfogato in seguito a una serie di domande dei suoi follower, arrivando quindi a dire di aver tentato il suicidio per 22 volte e di non essere stato mai aiutato da lui dopo la pubblicazione di una vignetta che gli è costato il contratto di collaborazione con diversi partner commerciali. Tommaso Zorzi ha risposto su Twitter:

Premetto che sono molto dispiaciuto come come è stato Andrea, io però non sapevo nulla. Ci conoscevamo, mi stava molto simpatico ma sicuramente non era l’amico con il quale si affrontavano discorsi così seri e personali. Allego articolo uscito al tempo che spiega bene i fatti. La vignetta non è rimasta 7 minuti ma diverse ore, la principale accusatrice era Loretta Grace che aveva anche taggato i partner commerciali di Pinna, i quali avevano interrotto i rapporti con lui.

Le critiche a Tommaso Zorzi

Nonostante il post di spiegazioni, i suoi follower non gli risparmiano critiche dopo l'accorato appello di Andrea Pinna: "Ma tesoro poco cambia, potrebbe solo essere un aggravante il fatto che lo sapessi o meno ma comunque dopo che una persona ha chiesto scusa e ha spiegato i suoi problemi mentali tu che lo accusi di fingere rimani solo una mer..". E ancora: "Ma ammettere che hai sbagliato? Tommaso sei tanto intelligente da fare le persone tanto stupide, può mai essere che da amici vengono declassati sempre tutti a conoscenti?".

La denuncia di Andrea Pinna

Di quei fatti, ormai accaduti tre anni fa, Andrea Pinna conserva un ricordo devastante: "Il fatto è successo tre anni fa, quando io ero all'apice, con molta umiltà della mia carriera, mentre lui era conosciuto, ma non come adesso, e in quel periodo aveva preso l'abitudine di smascherare gli influencer. È stato il periodo più brutto della mia vita. Ho provato a suicidarmi 22 volte, quando è successa questa cosa stavamo più o meno a dieci, e lui lo sapeva, aveva un rapporto così stretto che alle volte Tommaso era a casa mia quando io nemmeno c'ero. Sono bipolare certificato, la sapevo già, e in quel periodo ero all'apice della mia malattia, nel momento peggiore".

Un giorno stavo malissimo. Sono bipolare di tipo A, la peggiore, questo lo dico non per farvi pena, ma per spiegarvi. I bipolari hanno attacchi psicotici, io per fortuna non aggressivi, ma persecutori, quindi mi chiudo in casa, ho le allucinazioni, e quando hai questi attacchi anche i cinque sensi ne risentono. Non ho mai perso l'udito, ma non ci vedevo e anche il tatto lo avevo perso, nel senso che potevo mettere una mano sui fornelli a induzione e non sentire nulla mentre mi stavo scarnificando. Mi rendo conto che non avevo pubblicato storie da almeno dodici ore. In quel periodo il mio ex fidanzato mi girava dei meme che circolavano nelle chat del suo ufficio per ridere e, siccome credo che tutti noi possiamo avere qualcosa di unpolitically correct sul cellulare, non ne capisco subito la natura. Dopo poco mi chiama Ilaria, la mia amica, che mi dice di togliere immediatamente quel meme perché era razzista. Se lo avessi aperto e ingrandito, in modo da vederlo, mi sarei reso conto che era un meme su George Floyd. Quindi cancello, sarà stato 7 minuti tra le mie storie, scrivo subito un post in cui mi scuso, dico che non sto benissimo e amen. In quei 7 minuti, però, Tommaso aveva fatto uno screen e lo aveva condiviso nelle sue storie, scrivendo: "Pinna finge di avere problemi psicotici, quando semplicemente è razzista". Capite bene che è stato terribile.