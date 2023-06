Drag Race Italia 3, Paola Iezzi e Paolo Camilli sono i nuovi giudici La nuova edizione di Drag Race Italia è stata ufficialmente annunciata da Paramount +. Accanto a Priscilla e Chiara Francini non ci sarà più Tommaso Zorzi, bensì due nuovi volti: Paola Iezzi e Paolo Camilli.

A cura di Ilaria Costabile

Una nuova stagione di Drag Race Italia è già in via di definizione e prossimamente arriverà su Paramount + che, intanto, ha annunciato le prime novità. Oltre all'immancabile Priscilla, ci sarà una nuova giuria a commentare le performance delle varie drag che parteciperanno a questa edizione. Accanto a Chiara Francini, infatti, non ci sarà Tommaso Zorzi come anticipato da Davide Maggio, ma ci saranno Paola Iezzi e Paolo Camilli.

Le novità della terza stagione di Drag Race

La cantante del duo Paola e Chiara, reduce dal successo di Sanremo, insieme all'attore e influencer Paolo Camilli, vincitore tra l'altro di un Sag Awards per la sua interpretazione in The White Lotus, saranno i nuovi giudici della terza edizione dello show che ha portato la cultura drag anche al pubblico italiano. L'annuncio è stato dato anche da Priscilla sui social, in un video pubblicato sugli account ufficiali del programma, infatti, ha declamato:

Avete cercato questa news ovunque, tra tg, auto e fogli di giornale. La nuova stagione di Drag Race Italia sta arrivando, con una giuria iconica, insieme a me ci saranno Chiara Francini, Paolo Camilli e Paola Iezzi. Vi aspetto.

La produzione ringrazia Tommaso Zorzi

Lo show, oltre che in Italia, verrà trasmesso anche negli Stati Uniti e in America Latina nel corso dell'anno. Dopo l'esperienza delle prime due edizioni, stavolta non ci sarà Tommaso Zorzi, che ha traghettato il programma al successo di queste prime stagioni. Del suo contributo, oltre che delle novità che aspetteranno il pubblico ha parlato Mario Paloschi, CEO di Ballandi, la casa produttrice dello show, che ha dichiarato: