Nicolas Vaporidis: “All’Isola dei famosi per soldi e per congedarmi. È la mia ultima intervista” Nicolas Vaporidis si confessa in una lunga intervista a Vanity Fair: “Ho partecipato all’Isola dei famosi 2022 per congedarmi dal sistema, arrivederci e grazie. Poi, ho chiesto un sacco di soldi e me li hanno dati. Odiavo stare lì, mi vergognavo come un ladro”. Oggi la sua vita è a Londra, nel ristorante Taverna Trastevere, che spera di portare in tutto il mondo.

Nicolas Vaporidis si confessa in una lunga intervista a Vanity Fair che restituisce la sensazione di un lungo respiro dopo un'apnea. Una crisi esistenziale arrivata dopo il successo al cinema con i teen movie degli anni 90 come Notte prima degli esami, Come tu mi vuoi e Questa notte è ancora nostra. Qualche posa in Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott , poi il crollo.

Perché Nicolas Vaporidis è stato dimenticato dal cinema

Mi sono dannato a fare congetture. Non credo che mi abbiano spinto volutamente fuori: nessuna congiura contro di me. È la ruota che gira. Di certo ero legato a una certa filmografia che ha avuto fortuna in un determinato periodo, nonostante alcuni snob liquidassero il genere come teen movie. È la filmografia che ha lanciato Riccardo Scamarcio, Silvio e Gabriele Muccino, Fausto Brizzi: i social non esistevano, eppure ci conoscevano persino i sassi. Però da lì, per prendere ruoli più adulti, bisognava farsi dimenticare: morire artisticamente per risorgere con un’immagine nuova. Se i miei 20 anni hanno avuto l’accelerazione di un razzo di Elon Musk, i 30 sono stati un purgatorio, durante i quali ho capito due cose: niente sarebbe stato come l’avevo immaginato, tanto più sali tanto più è grosso il botto quando cadi.

La crisi esistenziale e il trasferimento a Londra

L'attore, oggi 41enne, continua: "La popolarità è subdola, una droga. E il mondo dell’intrattenimento è bastardo: finché secondo alcuni – o il sistema – funzioni, vai avanti; dopodiché, next!". Da qualche anno ha deciso che la sua strada dovesse essere un'altra e ha virato nel mondo della ristorazione: "Nel 2019 ho aperto un ristorante, Taverna Trastevere, con Alessandro, che mi aveva dato una chance la mia prima volta a Londra. Ma non sono entrato con la bacchetta da direttore d’orchestra: prendevo gli ordini, servivo i piatti, raccoglievo quelli sporchi. Non è stato facile, perché massacrante fisicamente e perché frustrante. La gente mi riprendeva con il cellulare: “Ma sei proprio tu?”. Un giorno si è presentato un gruppo di romani, il locale era pieno, uno di loro mi ha detto: “Sai che sei identico a quell’attore…? Come si chiama? Vaporidis?”. Non avevo voglia di giocare, ero di corsa, ho risposto: “Sono io!”. E lui: “Seee, ti piacerebbe!”. L’ho lasciato lì. Quando sono tornato, l’ho visto googlarmi sul telefonino per poi chiedermi scusa".

L'isola dei famosi 2022: "Tanti soldi, ma mi vergognavo"

La parentesi televisiva all'Isola dei Famosi 2022 è stato un modo per guadagnare e per congedarsi dal sistema, per voltare davvero pagina con le tasche piene: "Ho partecipato all’Isola dei famosi 2022 per congedarmi dal sistema, arrivederci e grazie. Poi, ho chiesto un sacco di soldi e me li hanno dati. L’equivalente di sei, sette anni di stipendio del nostro general manager a Londra. Odiavo stare lì, mi vergognavo come un ladro: altro che esperienza di vita! Ma mi avrebbe dato una bella sicurezza economica. Da regolamento, se avessi lasciato non avrei preso nulla. Allora, sorprendendomi di me stesso, ho resistito. Fino alla fine. Cento giorni, l’edizione più lunga, con 14 chili persi. La mia preoccupazione era non trascendere mai durante le discussioni, non mettere in imbarazzo i miei cari. È stato il mio ultimo giro di giostra".

La nuova fidanzata dopo il matrimonio con Giorgia Surina

A Londra, oltre a una nuova vita lavorativa, sta godendo di una nuova vita privata. Dopo il fallimento del matrimonio con Giorgia Surina, che definisce ‘una prova generale', ha una nuova fidanzata da due anni: "E non sono mai stato così rilassato dentro una relazione. Sono cambiato, ho cominciato a essere attratto da persone che prima nemmeno vedevo e ad apprezzare aspetti della vita di coppia che consideravo noiosi: la confidenza, la sicurezza, la tranquillità. Al tempo ero un irrequieto e mi accompagnavo a donne che alimentavano quell’irrequietezza: pensi che coglione!".