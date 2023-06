Nathalie Guetta svela: “Ho una sorella gemella, vi spiego perché non ho mai parlato di Catherine” Natalie Guetta, nel programma Oggi è un altro giorno, ha raccontato di avere una sorella gemella. È la prima volta che l’attrice parla di Catherine Guetta.

A cura di Daniela Seclì

Nathalie Guetta si è raccontata nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno, trasmessa giovedì 15 giugno. A Serena Bortone ha svelato un dettaglio inedito che riguarda la sua famiglia. L'attrice, amatissima per il ruolo della perpetua Natalina nella serie Don Matteo, ha rivelato di avere una gemella di nome Catherine.

Perché Nathalie Guetta non ha mai parlato della gemella

Nathalie Guetta ha spiegato di non avere mai parlato di sua sorella perché Catherine lavora in ufficio e, in genere, sono tutti ossessionati dagli altri due fratelli: il dj David Guetta e il giornalista e politico Bernard Guetta. L'attrice ha dichiarato:

Non lo sapeva nessuno perché Catherine lavora in un ufficio. Tutti quanti sono ossessionati con David e Bernard Guetta. La chiamo Catu. […] Siamo nate con cinque minuti di differenza. Prima lei e poi io. Siamo completamente diverse. Quando eravamo piccole, la mamma ci dava una paghetta minuscola per le caramelle. Io, dopo due ore, non avevo più niente. Lei, la settimana seguente, aveva ancora un po' di soldi. Non ci assomigliamo in niente. Non abbiamo lo stesso carattere e non vestiamo nella stessa maniera. Quando siamo nate, lei pesava più di 3 Kg e io un chilo e qualcosa. Mi ha fatto un danno (ride, ndr). La mamma scoppiò a piangere perché comprò un pollo e pesava più di me. Ero pelle e ossa. Ma quando litigavamo per le bambole, vincevo io.

Il rapporto con la sorella Catherine Guetta e l'amore per i nipoti

Nathalie Guetta, poi, ha parlato del rapporto che ha con Catherine: "Lei è molto, molto protettiva. Io sono abbonata ai raggiri. Ho un abbonamento ai raggiri e lei mi dice sempre che non devo rispondere, mi protegge". Ha raccontato che si vedono spesso: "Sia lei che suo marito cucinano bene". Poi, ha voluto ringraziare i suoi fratelli perché le hanno dato dei nipoti: