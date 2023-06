Adelaide, sorella di Stefano De Martino, svela sesso e nome del figlio che aspetta Con un video postato su Instagram, Adelaide De Martino, sorella del più famoso Stefano, svela il sesso e il nome del bambino che sta aspettando. La giovane è legata al produttore e manager Diego Di Domenico.

A cura di Stefania Rocco

Adelaide De Martino, sorella del più famoso Stefano, svela di stare aspettando un maschietto. Nel video postato sul suo profilo Instagram, la giovane compare accanto al compagno Diego Di Domenico, produttore e manager già padre di una bambina nata da un legame precedente. Per il gender reveal, diventato tradizione negli ultimi anni per centinaia di coppie in attesa di un bambino (e spesso esibito sui social), Adelaide e il compagno hanno scelto di bendarsi e farsi filmare mentre, senza potersi vedere, dipingevano l'uno gli abiti dell’altra. Solo dopo avere tolto la benda, i due hanno scoperto il colore della vernice, in questo caso blu, a indicare che il bambino che aspettano è un maschio.

Mattia Di Domenico, primo nipotino di Stefano De Martino

Mattia è il nome che la coppia ha scelto per il primogenito, primo nipotino di Stefano De Martino. Adelaide aveva comunicato di essere incinta in occasione qualche settimana fa, in occasione della festa della mamma. Dopo avere fatto gli auguri alle donne più importanti della sua vita, la giovane ha rivolto a se stessa gli auguri finali, annunciando che sarebbe diventata mamma.

Chi è Diego Di Domenico, compagno di Adelaide De Martino

Diego Di Domenico è il compagno di Adelaide De Martino. Ha 34 anni ed è il nipote di Enzo Di Domenico, cantautore e paroliere napoletano. È produttore, organizzatore di eventi e manager di diversi artisti partenopei. Tra le sue esperienze professionali rientra la collaborazione, durata sei anni, con lo show Made in Sud, per un periodo condotto da Stefano De Martino, fratello di Adelaide. Diego è già padre di una bambina nata nel 2018 da una precedente relazione. "Abbiamo deciso di condividere con voi questo momento. Un momento dove il cuore era a mille e l’emozione non si può spiegare! Mattia Di Domenico", ha scritto Diego nella didascalia del video del gender reveal.