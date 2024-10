Nancy Brilli: “L’amore più travolgente con Fossati. Per Virzì non potevo fare l’attrice di film d’autore”

Nancy Brilli è stata ospite di Monica Setta, nel suo programma Storie di Donne al bivio, nella puntata che andrà in onda sabato 19 ottobre, alle ore 15:40 su Rai2. Un'intervista nella quale l'attrice si è raccontata, senza tralasciare alcun dettaglio, parlando anche di aspetti inediti del suo privato e degli amori che l'hanno cambiata.

Si parla sempre d'amore, è il sentimento che più riesce a smuovere le persone e Nancy Brilli non si è mai tirata indietro quando si è trattato di parlare di emozioni, anche di quelle che l'hanno fatta soffrire. È così che l'attrice racconta del suo amore, coinvolgente, con il cantautore genovese Ivano Fossati:

L'amore più passionale della mia vita? Ivano Fossati. Ci siamo amati, lasciati e ripresi un sacco di volte. Quando mi operai dall'oggi al domani per un tumore alle ovaie gli chiesi di venire in clinica e lui tagliò corto che non poteva. Andai in camera operatoria sotto choc per il dolore poi scoprii che Ivano era venuto a dormire fuori dall'ospedale senza farsi vedere