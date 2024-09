Monica Guerritore: “Scene di sesso a 60 anni. Nella vita vera ho pregato Giancarlo Giannini di essere amata”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Monica Guerritore è la protagonista di Inganno, la nuova serie Netflix che arriverà sulla piattaforma streaming a partire dal 9 ottobre, dove interpreta una donna di 60 anni che si innamora perdutamente di un uomo molto più giovane di lei, ma dietro quest'amore si nasconderà dell'altro. In un'intervista al settimanale Chi, l'attrice si racconta parlando dei suoi amori, della passione totalizzante che, però, non l'hai mai portata a rinunciare e anche della capacità di accettarsi con il tempo che passa.

Il ruolo nella serie Inganno

Guerritore racconta di aver capito, proprio recitando in questa serie, cosa può spingere una donna matura, nelle braccia di un uomo più giovane: "Ritrovarmi di fronte un attore bello come Giacomo Giannotti mi ha fatto capire che una donna a 60 anni può amare appassionatamente, perdere la testa". Lei, che di anni ne ha 66 si è trovata a girare scene anche piuttosto passionali e ha raccontato il modo in cui vi si è approcciata:

Riscoprendomi fragile e vulnerabile, e non rivedendomi mai. Ci tenevo però a mostrare sullo schermo una donna per quello che è a sessant’anni, con tutti i segni del tempo: siamo fatti di carne, è giusto raccontarsi per quello che siamo.

La 60enne a cui dà corpo e voce, si innamora di uno sconosciuto, gli apre la porta del suo bed&breakfast in Costiera Amalfitana e cambia la sua vita. Anche nella realtà, è accaduto qualcosa di simile all'attrice: "Ogni volta che mi sono innamorata il primo sguardo era con uno sconosciuto che io non percepivo come tale".

La passione con Giancarlo Giannini

Nella sua vita, di amori passionali, ce ne sono stati. Il primo che le viene in mente è quello con Giancarlo Giannini: "Dal punto di vista della mia educazione sentimentale fu un corso accelerato. Lo incontrai per un film, siamo stati insieme per due anni e mezzo. È arrivato in maniera travolgente nella mia vita, bellissimo, bravissimo, pieno di energia. Ma ero molto innamorata, abbiamo fatto tanti viaggi. Tornato da New York, non mi chiama più. Vado sotto casa sua dopo giorno, in ginocchio gli chiedo “ma che è successo?". Eppure, proprio con l'attore si è trovata nella condizione di chiedere di essere amata, come capita proprio alla protagonista della serie che si trova ad implorare l'amore dell'uomo da lei conosciuto. Con Giannini è capitata la stessa cosa: "Una volta sotto casa sua, mi disse "Mi prendo qualche giorno di tempo". Non mi amava più. E io lì a patire".

L'amore con Gabriele Lavia, poi l'incontro con Roberto Zaccaria

Di amori importanti, nella vita di Monica Guerritore, ce ne sono stati diversi. Ma tra i più importanti c'è stato quello totalizzante con Gabriele Lavia, suo primo marito, dal quale ha avuto due figlie. Per amore, però, l'attrice ha raccontato di non aver mai rinunciato a nulla:

Quando ho conosciuto Gabriele Lavia, sposato e con un figlio di nove anni, ha rinunciato lui un paio di volte. Ero sicura fosse solo quando l’ho conosciuto, perché la nostra unione fu subito totale. La crisi con la moglie era già in atto, ma suo figlio Lorenzo era per lui la cosa più importante, per cui era pronto a rinunciare alla nostra storia. Io ero in attesa che lui potesse conciliare le due cose, ma non avrei mai fatto un passo indietro.

Dopo la fine del suo matrimonio, a distanza di qualche tempo c'è stato l'incontro con l'attuale compagno, Roberto Zaccaria. Professore di diritto costituzionale, anche lui, più grande: "Ho resistito per tanto tempo, poi l’amore ha potuto di più. C’è differenza nell’abbandonarsi a un sentimento o una persona, il mio sentimento per Roberto è cresciuto nel tempo fino a diventare completo da ogni punto di vista".