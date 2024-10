video suggerito

Quando esce Inganno su Netflix: il cast con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti, a quale serie è ispirato Inganno, la nuova serie diretta da Pappi Corsicato con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti, esce su Netflix a partire dal 9 ottobre. È un thriller sentimentale basato sulla serie britannica Gold Digget, ambientato tra Napoli e la splendida Costiera Amalfitana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Inganno, la nuova serie Netflix diretta da Pappi Corsicato, uscirà su Netflix a partire dal 9 ottobre. Gli attori protagonisti sono Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti. La serie è scritta da Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi e Michela Straniero. Si tratta di un thriller sentimentale basato sulla serie britannica Gold Digger. Inganno si compone di un totale di sei episodi ed è ambientata tra Napoli e la splendida Costiera Amalfitana.

La serie Gold Digger

A che ora esce Inganno, la serie in streaming su Netflix

La serie tv Inganno, come tutte le serie inedite che vengono pubblicate su Netflix, sarà disponibile a partire dalle ore 9 di mercoledì 9 ottobre. I sei episodi di Inganno saranno subito disponibili a partire dal 9 ottobre.

Il cast di Inganno con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti

Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti sono i protagonisti di Inganno. Monica Guerritore interpreta il personaggio di Gabriella, proprietaria di un prestigioso hotel della Costiera Amalfitana, sessantenne, che si ritrova al centro una liason amorosa con un uomo molto più giovane, Elia, interpretato da Giacomo Gianniotti. Monica Guerritore ha raccontato di aver girato scene di sesso per questa nuova serie tv: "Ritrovarmi di fronte un attore bello come Giacomo Giannotti mi ha fatto capire che una donna a 60 anni può amare appassionatamente, perdere la testa". Nel resto del cast: Emanuel Caserio, Dharma Mangia Woods, Francesco Del Gaudio, Denise Capezza e con Fabrizia Sacchi e con la partecipazione di Geppy Gleijeses.

La trama di Inganno ispirata alla serie Gold Digger

Gabriella (Monica Guerritore) è la proprietaria di un prestigioso hotel in Costiera Amalfitana. È una donna elegante, sessantenne con tre figli ormai grandi. La vita sembra non destinarle più nessuna sorpresa fino all'incontro con Elia (Giacomo Gianniotti), che ha la stessa età del suo figlio maggiore. Nonostante le differenze d'età, Gabriella ed Elia si innamorano. Lei si riscopre donna e amante e per Elia è pronta a rischiare tutto. Lui, ambiguo e spaventoso, è mal visto dai figli che sono consapevoli del fatto che lui attenti solo alla loro eredità.