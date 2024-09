video suggerito

Polemiche social sulla locandina della serie Avetrana: “Sembra un film di Checco Zalone, imbarazzante” La locandina di “Avetrana – Qui non è Hollywood”, serie sull’omicidio di Sarah Scazzi in arrivo su Disney+, è stata aspramente criticata sui social. A molti è sembrata la parodia di una tragedia: “Irrispettosa e imbarazzante”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

La locandina di Avetrana – Qui non è Hollywood

Disney ha annunciato l'arrivo di "Avetrana – Qui non è Hollywood", con la regia di Pippo Mezzapesa, su Disney+. La serie sull'omicidio di Sarah Scazzi sarà disponibile dal 25 ottobre. Nel cast Federica Pala nel ruolo della giovane vittima, Vanessa Scalera nei panni di Cosima Misseri, mentre Paolo De Vita interpreterà Michele Misseri e Giulia Perulli la figlia Sabrina Misseri. In queste ore, è stata diffusa anche la locandina, che tuttavia ha suscitato molte polemiche.

Avetrana – Qui non è Hollywood, polemiche sulla locandina con Vanessa Scalera

La locandina di Avetrana – Qui non è Hollywood è stata aspramente criticata dagli utenti. In molti ritengono che possa apparire come una sorta di parodia o caricatura e che, dunque, non tenga conto della gravità della tragedia raccontata. Per questo sui social è stata definita "irrispettosa" e "imbarazzante" Su X e Instagram, la locandina è stata paragonata a quelle dei film di Checco Zalone o Maccio Capatonda. Nei commenti piovuti sotto al post pubblicato da Disney+ si legge:

Spero sia uno scherzo/ Bella questa locandina da commedia degli equivoci/ Locandina imbarazzante e irrispettosa/ Sembra una cosa alla Maccio Capatonda/ Ma non vi sentite neanche un po' in imbarazzo nel momento in cui avete anche solo pensato di proporre una locandina del genere?/ Inguardabile/ Ma chi ha dato l'ok a fare questa locandina? È la caricatura di una tragedia e risulta imbarazzante oltre ogni livello. Mi vergogno per voi/ Ma siete impazziti?/ Vergognosa questa locandina oltre che brutta da vedere/ Presentata così sembra una sitcom francese, davvero di cattivo gusto questa locandina.

Avetrana – Qui non è Hollywood, cast, trailer e data di uscita su Disney+

La serie Avetrana – Qui non è Hollywood sarà disponibile da venerdì 25 ottobre su Disney +. Il cast è composto da:

Leggi anche Emily in Paris 5 si farà: dove sarà ambientata la quinta stagione e le anticipazioni della serie Netflix

Vanessa Scalera nel ruolo di Cosima Misseri;

Paolo De Vita nel ruolo di Michele Misseri;

Giulia Perulli nel ruolo di Sabrina Misseri;

Imma Villa nel ruolo di Concetta Serrano;

Federica Pala nel ruolo di Sarah Scazzi;

Anna Ferzetti nel ruolo della giornalista Daniela;

Giancarlo Commare nel ruolo di Ivano;

Antonio Gerardi nel ruolo del Maresciallo Persichella.

Di seguito il trailer.