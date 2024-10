video suggerito

Max Laudadio: "Ero un donnaiolo, cambiavo continuamente fidanzata poi ho conosciuto mia moglie" Da venticinque anni, Max Laudadio è sentimentalmente legato a Loredana Bonora. In una lunga intervista ha parlato del loro matrimonio, della figlia Bianca che intende diventare carabiniere e dei "figli acquisiti" che impreziosiscono la sua famiglia.

A cura di Daniela Seclì

Max Laudadio si è raccontato in una lunga intervista. L'inviato di Striscia la Notizia è a teatro con il musical Aladin diretto da Stefano d'Orazio. Laudadio interpreta il Genio della lampada. A una carriera stimolante, si affianca una vita privata intensa accanto alla moglie Loredana Bonora, la figlia Bianca e i "figli acquisiti" che lui e la moglie hanno accolto.

Max Laudadio è sposato con Loredana Bonora

Da venticinque anni, Max Laudadio è legato a Loredana Bonora. In un'intervista rilasciata a ChiMagazine, l'inviato di Striscia la notizia ha raccontato che inizialmente erano migliori amici: "Lavoravo a Telemontecarlo e lei era una produttrice. Il primo giorno che l’ho vista, ho detto: ‘La sposerò'. La ragazza che me l’ha presentata, mi disse: ‘Sei pazzo, non sei il tipo di Loredana'". Laudadio ha ammesso che all'epoca cambiava fidanzata troppo spesso:

Ero un donnaiolo, mi piaceva quella vita, cambiavo una fidanzata alla settimana. “È una ragazza seria, pensi che le possa piacere un dongiovanni come te?”. E io insistevo: “La sposerò”. E così è stato. Quando aspettava nostra figlia, le ho detto: “Per quanto possa durare il nostro amore, tu sarai sempre la miglior madre e io il miglior padre per Bianca”. Siamo insieme da 25 anni.

I figli di Max Laudadio

Max Laudadio, poi, ha parlato della figlia Bianca e dei "figli acquisiti" che impreziosiscono la sua vita e quella della moglie Loredana Bonora: "Ho una figlia, Bianca, e poi abbiamo accolto una ragazza albanese quando aveva 14 anni, adesso ne ha 27, e un ragazzo nigeriano di 20 anni, che oggi ne ha 37". Ha spiegato:

Abbiamo creato una comunità e, anche oggi che sono diventati grandi, la ragazza vive da sola, ma sempre qui vicino, e anche il ragazzo ha comprato casa da queste parti. Adesso Bianca ha finito gli studi e cerca la propria strada. Ha fatto concorso per diventare carabiniere, come mio papà.