Paolo Bonolis torna bambino nella casa in cui è cresciuto: “Porta la spesa alla donna della sua vita” Il settimanale Chi ha paparazzato Paolo Bonolis mentre va a trovare la madre Luciana nella casa in cui è cresciuto. Il rapporto madre e figlio, dopo la scomparsa del padre nel 2003, è diventato sempre più stretto. Il conduttore le fa la spesa e gliela consegna direttamente, chiamandola da sotto il balcone come quando era più piccolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Paolo Bonolis è molto legato alla famiglia e in particolare alla mamma Luciana. Dopo la scomparsa del padre nel 2003, il conduttore di Canale 5 si reca spesso nella casa in cui è cresciuto per passare del tempo con lei, portandole la spesa e chiamandola direttamente da sotto il balcone come faceva quando era piccolo. Il settimanale Chi lo ha avvistato durante una delle sue ‘visite familiari'.

Le foto di Paolo Bonolis a casa della madre

Come mostrano gli scatti del settimanale di Alfonso Signorini, Paolo Bonolis è tornato nella casa dove è cresciuto per passare del tempo con la madre Luciana. Da quando il padre Silvio è scomparso nel 2003 (pochi giorni prima della nascita della sua primogenita), il rapporto madre e figlio è diventato molto più stretto. Il conduttore va spesso a trovarla e si occupa anche di farle la spesa e portargliela direttamente a casa. Una volta sotto l'appartamento, la chiama e lei si affaccia dalla finestra, proprio come faceva quando era piccolo. La donna ha lavorato per anni come segretaria in un'impresa di costruzione e Paolo, suo unico figlio, è ora il suo punto di riferimento.

Il legame di Paolo Bonolis con la famiglia

Oltre a essere molto legato alla mamma Luciana, Paolo Bonolis ha mantenuto un bellissimo rapporto anche con la famiglia che si è costruito negli anni. Dall'amore con la ex moglie Sonia Bruganelli sono nati tre figli, Silvia, Davide e Adele per il quale è rimasto una presenza costante nonostante la fine del loro rapporto d'amore, annunciata circa un anno. E anche con Stefano e Martina, nati dal matrimonio con Diane Zoeller, è rimasto uno stretto legame nonostante la distanza fisica che li separa. I due infatti vivono negli Stati Uniti e il conduttore va spesso a trovarli.