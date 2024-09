Davide Bonolis: “Traumi e ansie, arrivai a pesare 104 chili”, le parole di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

video suggerito

Davide Bonolis ha pubblicato un lungo post nel quale ha parlato per la prima volta delle sue fragilità. Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha spiegato di stare ripercorrendo insieme alla sua psicologa "dolori, traumi e disagi" che lo hanno portato a provare "ansia e preoccupazione". Dopo le sue parole, sono arrivate anche quelle dei genitori

Davide Bonolis: "Ho preso peso per via della mononucleosi"

Davide Bonolis ha spiegato che, con il supporto della sua psicologa, ha ripercorso il momento "peggiore" della sua vita: "Quello che ha portato in me più problemi, quello della mononucleosi che mi ha portato a prendere peso". Fino a undici anni, la sua vita scorreva serena. Poi, si è ammalato e ha dovuto lasciare il calcio per sei mesi. Così, ha iniziato a prendere peso:

In questo periodo ho iniziato a chiudermi in me e ad allontanarmi da tutto quello che potesse essere contatti con altre persone per l'enorme paura di essere giudicato e deriso. Durante la settimana andavo a scuola e non vedevo l’ora di tornare a casa e “proteggermi" dal giudizio altrui.

Davide Bonolis ha raccontato che con il passare del tempo "la situazione è degenerata". Il calciatore ha iniziato a cercare conforto nel cibo, solo mangiando trovava la "serenità".

La morte del nonno e la decisione di ricominciare ad allenarsi

La morte del nonno ha segnato profondamente Davide Bonolis. L'uomo, infatti, aveva preso a cuore la situazione del nipote e aveva fatto tutto il possibile per riportarlo a un rapporto più sano con il cibo:

Sette giorni dopo la sua morte andai in camera dei miei e decisi di pesarmi ed ero arrivato a 104 chili, da lì la mia mente cambiò. Con il passare del tempo decisi di ricominciare ad allenarmi e cercare di prendere in mano e cambiare la situazione, ma uscendo vivevo sempre gli stessi disagi, stesse paure e stesse insicurezze e per questi motivi tornavo a casa dagli allenamenti e mangiavo e mangiavo sino a sentirmi “emotivamente", la situazione non cambiava più di tanto. La svolta arrivò solamente tre anni fa quando iniziai a vivere per svariati mesi con solamente mezza mela per tutto il giorno, per tutti i giorni. Tutto questo per raccontare quello che è stato il problema principale di tutte le mie preoccupazioni, ansie e insicurezze durante questo periodo.

Le parole di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno sempre sostenuto i loro figli. E dopo questo doloroso post, l'imprenditrice e futura concorrente di Ballando con le stelle ha voluto esprimere ancora una volta la sua vicinanza al figlio, assicurando che anche il padre è al suo fianco: "Io e papà siamo fieri di te".