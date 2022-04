Massimo Lopez: “Ho viaggiato per tre ore con un infarto in corso, è stato drammatico” Massimo Lopez ha raccontato in un’intervista di aver avuto un secondo infarto, dopo quello che l’ha colpito 5 anni fa, mentre si trovava in viaggio in treno: “Ho rischiato seriamente”.

A cura di Gaia Martino

L'attore, comico e doppiatore Massimo Lopez in una lunga intervista al Corriere ha raccontato i suoi anni con il famoso Trio, diventato duo con Tullio Solenghi dopo la triste perdita di Anna Marchesini nel 2016: "Per me è un fratello, una protezione. Con lui e Anna c'era una familiarità che negli anni è diventata affetto profondo, legame vero". Ha poi parlato dei suoi genitori che oggi non ci sono più, e delle sue condizioni di salute: qualche mese fa è stato colpito da un secondo infarto mentre si trovava in treno.

Le parole di Massimo Lopez

"Ho avuto due infarti" ha spiegato Massimo Lopez al Corriere. Il primo è di "dominio pubblico", avvenuto nel 2017 mentre recitava a teatro.

Il secondo invece si è verificato pochi mesi fa e ne ha parlato per la prima volta ora, spiegando di aver rischiato grosso:

Leggi anche Il Grande Fratello Vip ha informato i concorrenti sulla guerra tra Russia e Ucraina

Peraltro il secondo è stato ancora più drammatico, perché ero in treno e ho viaggiato tre ore con un attacco di cuore in corso, ho rischiato seriamente.

Ogni momento delicato e superato però, ha confessato, gli permette di essere felice: "Forse per me la felicità è un ritrovamento, un recupero".

Il ricordo dei genitori

Massimo Lopez ha poi ricordato i suoi genitori, scomparsi ormai già da anni: il primo a morire fu il padre e affrontare quel lutto per l'attore fu difficile. Ha raccontato di aver provato a reagire ridendo forte avanti uno specchio:

Quando affrontai il mio primo lutto, la scomparsa di papà, ad un certo punto mi piazzai davanti allo specchio e mi misi a ridere. A ridere forte, in modo caricaturale. Perché volevo essere ancora sicuro di riuscire a ridere in mezzo a tanto dolore

Un pensiero anche per mamma Gigliola, il cui profumo sente ancora oggi quando va in campagna: