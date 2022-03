Massimo Ciavarro ha lasciato ufficialmente il mondo dello spettacolo L’attore di Sapore di mare ha lasciato per sempre lo spettacolo a 64 anni: “Farò solo i fotoromanzi perché mi hanno dato da mangiare quando ero giovane”.

Massimo Ciavarro ha lasciato il mondo dello spettacolo ufficialmente. All'età di 64 anni, la stella indimenticata del cinema italiano d'estate, icona di Sapore di mare insieme a quella che è stata la sua compagna per la vita Eleonora Giorgi, ha detto stop. Il motivo? Un po' l'età che avanza e la voglia di godersi questa nuova fase della vita, ma soprattutto l'arrivo del piccolo Gabriele, il primo nipotino avuto dall'unico figlio Paolo, frutto dell'amore con Clizia Incorvaia.

Le parole di Massimo Ciavarro

In una intervista che Massimo Ciavarro ha concesso al settimanale GrandHotel, l'attore spiega perché ha deciso di salutare per sempre le scene e il mondo dello spettacolo:

Mi muovo solo quando mi chiamano per i fotoromanzi di GrandHotel. Perché hanno accompagnato tutta la mia vita: mi hanno dato da vivere quando ero solo un ragazzo, mi hanno lanciato in tutto il mondo regalandomi una popolarità enorme.

Ora vive tra Roma e Lampedusa e proprio sull'isola siciliana ha fondato "Vento del Nord", un festival di cinema che si tiene ogni anno sulla splendida località in mezzo al mare.

Leggi anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori, è nato Gabriele

Massimo Ciavarro è diventato nonno

Nonno per la prima volta grazie a suo figlio Paolo e Clizia Incorvaia. L'amore è nato al Grande Fratello Vip e ha stravolto la vita di tutti. Il piccolo Gabriele è il primo nipotino per lui ed Eleonora Giorgi: "È un bambino bellissimo, Paolo e Clizia hanno scelto un nome importante". Massimo Ciavarro ha rivelato che anche Paolo poteva chiamarsi proprio Gabriele, ma alla fine hanno scelto diversamente. Nel corso dell'intervista, Massimo Ciavarro ha spiegato di aver fatto un regalo molto utile alla coppia, ovvero una videocamera da culla per controllare il piccolo anche a distanza. Grande intesa tra Massimo Ciavarro e sua nuora, Clizia Incorvaia. A GrandHotel ha dichiarato: "Qualcosa nei tratti mi ricorda proprio Eleonora. Quando ho letto la sua storia ho riconosciuto i tratti determinati, quelli di una donna forte, proprio come la mia ex moglie".