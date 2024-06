Massimo Boldi: “Non ho fatto l’esame di Maturità, mio padre era morto e dovevo aiutare la mia famiglia”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Mercoledì 19 giugno al via gli esami di Maturità 2024. Massimo Boldi ha raccontato la sua esperienza. L'attore ha confidato di essersi visto suo malgrado costretto a lasciare il liceo. Ne ha parlato ad AdnKronos: ‘‘Io non ho fatto gli esami di maturità perché ho perso il papà a soli 16 anni e dovetti fare da sostegno alla mia famiglia lavorando".

Massimo Boldi si vide costretto a lasciare il liceo per aiutare sua madre

Massimo Boldi, in occasione della Maturità 2024, ha raccontato la sua esperienza. Frequentava il liceo a Milano ma dopo la morte del padre ritenne prioritario aiutare la madre rimasta vedova. Così, prese una decisione sofferta ma che reputò inevitabile: "Ho dovuto fare la scuola serale lasciando il liceo Cattaneo di Milano per andare a studiare alla scuola d'arte vetrinista Duccio di Buoninsegna dove mi sono diplomato a pieni voti". La famiglia contava su di lui e lui ha provato a essere un sostegno per loro.

L'augurio agli studenti che stanno affrontando gli esami di Maturità

Massimo Boldi ha confidato che avrebbe voluto fare l'esame di Maturità, ma la sua famiglia aveva bisogno di lui: "Mi sarebbe piaciuto fare l'esame di Maturità però bisogna dire che al giorno d'oggi non è più come ai tempi miei perché sei aiutato tantissimo dalla tecnologia e dall'intelligenza artificiale". Durante la sua adolescenza, nonostante le responsabilità di cui si era fatto carico, provò a ritagliarsi del tempo per sé coltivando la passione per la musica. Entrò in una band: "Ricordo che all'epoca andavano di moda i Beatles e così iniziai anche a suonare la batteria in un gruppo che si chiamava New Dada". Quindi ha rivolto un pensiero a tutti coloro che stanno affrontando l'esame di Maturità. Ha suggerito loro di ascoltare la canzone Notte prima degli esami di Antonello Venditti, poi ha dato loro un consiglio colorito: "Tirate fuori i cogl***!".