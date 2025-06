Massimo Cagnina de Il Paradiso delle signore: “Criticato per aver recitato nel film di Angelo Duro”

video suggerito

Massimo Cagnina è stato ospite de La Volta Buona in onda mercoledì 25 giugno. L'attore – noto per aver recitato ne Il Paradiso delle Signore – ha parlato del rapporto che ha con la sua fisicità e ha rivelato di aver ricevuto alcune critiche per aver preso parte all'ultimo film Io sono la fine del mondo.

Massimo Cagnina: "Non ero abbastanza grosso per il film di Angelo Duro"

"Non ero abbastanza grosso, dovevo essere di più" ha spiegato Massimo Cagnina parlando delle protesi che gli sono state aggiunte per il film Io sono la fine del mondo. "I bravissimi costumisti hanno realizzato questa maglietta con le imbottiture che seguivano comunque la mia anatomia" ha aggiunto. Quando la conduttrice ha tirato in ballo le critiche che gli sono state rivolte per aver accetta il ruolo, l'attore ha ammesso: "Mi hanno detto ‘ma chi te lo ha fatto fare a fare questo film a farti insultare da Angelo Duro'". All'interno della pellicola, infatti, è presente una battuta relativa alla forma fisica del personaggio che interpretava. Stefania Orlando, ospite nel salotto di Caterina Balivo, ha messo in chiaro di non apprezzare questo tipo di ironia."Angelo Duro incarna un ruolo feroce che è frutto di un danno fatto da genitori disfunzionali, non difende una persona sovrappeso" ha poi specificato Cagnina.

Massimo Cagnina: "Non sono mai stato magro, durante l'adolescenza la cosa mi ha fatto soffrire"

"Oggi molto sereno" ha dichiarato Massimo Cagnina a proposito del rapporto che ha con la sua fisicità. "Non mi pare di poter ricordare un'epoca in cui sono stato magro. Durante l'adolescenza la cosa mi ha fatto soffrire" ha aggiunto. Non ha nascosto di essersi sentito inadeguato: "Ero adolescente negli anni '80 e '90 in cui si dava importanza all'immagine. Non ho mai subito bullismo, ma anche se non ricevi discriminazioni sei tu che ti senti non idoneo. Sei tu che non ti senti all'altezza".