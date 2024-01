Massimo Boldi: “Cipollino è la mia maschera. L’amore? Una donna mi tradì con il mio migliore amico” Massimo Boldi ha tracciato un bilancio della sua carriera: l’attore, 78 anni, ha parlato degli esordi sul grande schermo e dell’anniversario dei cinepanettoni, passando per il rapporto con Christian De Sica e il personaggio di Cipollino. Poi la vita privata: “Rimasto vedovo 20 anni fa, ho avuto degli amori importanti. Una di loro mi ha tradito con il mio migliore amico”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Massimo Boldi ha tracciato un bilancio della sua carriera perché "gli anni passando e con loro passa anche il mondo". L'attore e comico, 78 anni, si è raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, dagli esordi sul grande schermo all'anniversario dei cinepanettoni, passando per il rapporto con Christian De Sica e il personaggio di Max Cipollino.

Massimo Boldi, i cinepanettoni e il rapporto con Chrsitan De Sica

Massimo Boldi ha fatto la storia dei cinepanettoni insieme a Christian De Sica, da Vacanze di Natale (che nel 2023 ha compiuto 40 anni) a Natale in Crociera, a Miami, a New York e tanti altri. "Ho portato il classico bauscia sullo schermo, Christian era il mio omologo a Roma. Tutto nasceva dalla osservazione della gente, di quello che faceva nella vita. Ho sempre imitato personaggi esistenti", ha raccontato l'attore, simbolo della milanesità sullo schermo. Ad oggi, lui e De Sica sono ottimi amici, anche se hanno preso strade lavorative diverse: "Chi dice che abbiamo litigato mente, siamo in ottimi rapporti, abbiamo solo intrapreso strade diverse".

I personaggi e le battute di Massimo Boldi

"Max Cipollino, lui è la mia maschera", ha raccontato Boldi a proposito del suo celebre "Cipollino", nato negli Anni Ottanta e diventato uno dei personaggi più famosi. "Era un adulto rimasto bambino, la gente lo amava per questo", ha spiegato. Poi la nota battuta del "tatatata", nata nel film I due Carabinieri, battendo i denti: "Tuttora funziona, il pubblico la vuole: bestia che paura, bestia che dolore, bestia me la ciula".

Nonostante oggi la società sia cambiata rispetto agli Anni Ottanta, l'attore ammette che rifarebbe tutti i suoi personaggi "fregandomene del politically correct": "Le donne dei cinepanettoni non erano succubi. Mi metti le corna? Te la faccio pagare. E poi erano le donne a sedurre i maschi, le registe erano loro. Oggi ci diamo grandi arie da intellettuali e prendiamo tutto troppo sul serio, eppure i figli di quelli che guardavano ‘Yuppies' continuano a citare quel film..". Boldi ammette di essere stato Yuppie, stile di quegli anni di un giovane dirigente che vuole fare rapidamente carriera.

Massimo Boldi e l'amore: "Una donna mi ha tradito con il mio migliore amico"

Per quanto riguarda la vita privata, Boldi ha confessato di non essere innamorato ad oggi, anche se dopo la morte della moglie ha vissuto diversi amori importanti: "Sono rimasto vedovo 20 anni fa e ho avuto degli amori importanti. Una di loro mi ha tradito con il mio migliore amico. Mi sono sempre chiesto perché non me lo abbiano detto. Invece l'ho scoperto pedinandola: è finita male, l'ho cuccata con le mani nella marmellata». L'attore 78enne si dice felice della sua vita, anche se non si sarebbe mai aspettato una cosa: "Che arrivato a fine carriera avrei avuto difficoltà a fare un film, il film che vorrei quantomeno".