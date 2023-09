Margareth Madè su Giuseppe Zeno: “Quando l’ho conosciuto mi è sembrato un pazzo, poi l’ho sposato” Margareth Madè e Giuseppe Zeno sono sposati da sette anni e stanno insieme da otto. Su Confidenze, l’attrice racconta la loro storia d’amore.

A cura di Daniela Seclì

Margareth Madè si è raccontata sulle pagine di Confidenze. Presto vedremo l'attrice nella seconda stagione della serie di Canale5 Storia di una famiglia perbene e nella serie Netflix Il Gattopardo, nel ruolo di Donna Bastiana. Da otto anni, l'attrice è sentimentalmente legata a Giuseppe Zeno, con il quale è convolata a nozze nel 2016. Su Confidenze ha parlato della loro storia d'amore.

Margareth Madè e Giuseppe Zeno, otto anni d'amore

Margareth Madè e Giuseppe Zeno stanno insieme da otto anni e si sono sposati un anno dopo essersi conosciuti. Hanno due figlie, Angelica e Beatrice e il loro amore procede a vele spiegate: "Tra noi va tutto bene. Certo, come qualsiasi coppia abbiamo i nostri alti e bassi. Ma sento che siamo in evoluzione, stiamo crescendo e costruendo". L'attrice ha ricordato il loro primo incontro, quando l'attore non le fece una buona impressione. Poi, però, è riuscito a conquistarla:

Se penso che ci eravamo conosciuti a una cena e la prima volta che l'ho visto mi è sembrato un pazzo… Invece, mi ha travolta come un treno. Mi ha ubriacato di parole e di emozioni. Lui mi aveva riconosciuta. Io, invece, non sapevo chi fosse. Se ci ripenso, in quel primo incontro e nei giorni successivi Giuseppe ha tirato fuori il meglio di sé ed è stata decisamente la sua migliore performance. Mi ha conquistata.

Il regalo di Giuseppe Zeno alla moglie

Dopo poco, Margareth Madè e Giuseppe Zeno si sono resi conto di avere tantissimi punti in comune. Entrambi, inoltre, coltivavano il sogno di creare una famiglia. Così, dopo un anno dall'inizio della loro relazione, sono convolati a nozze a Siracusa, in Sicilia, terra natale dell'attrice. Certo, come accade a tutte le coppie, anche loro talvolta discutono: "Lui è sicuramente il più fumantino, ma facciamo sempre pace e le nostre bambine sono il centro del nostro mondo". A proposito delle bambine, quando Margareth Madè è rimasta incinta di Angelica, Giuseppe Zeno le ha fatto un regalo decisamente particolare:

Ha voluto farmi un regalo speciale, che desideravo da sempre: un uliveto. Anche lui (che è napoletano), come me ama la terra, la campagna e la natura. Il mio sogno nasceva dai ricordi di un'infanzia tra il mare, la campagna, i gelsi. Sono cresciuta così. La raccolta delle olive e la vendemmia erano parte integrante della mia vita di bambina.

E ha concluso: "Il 22 settembre voleremo tutti in Sicilia per la raccolta delle olive. Alla quale parteciperanno anche le bambine, che si divertiranno moltissimo".