Marco Columbro: “Fui riformato per turbe psichiche, ma non ero pazzo ero solo sonnambulo”

Marco Columbro è stato l'ospite del giorno a Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone. Lo storico conduttore ha spaziato su tutto: la carriera, il grande rapporto con Lorella Cuccarini, le sue idee e la sua storia. Come il fatto di essere stato riformato al servizio militare per turbe psichiche: "In realtà non ero pazzo, ero solo sonnambulo". Dopo aver finito la visita del servizio militare, lo avvisano: "Rivedibile per art.28: turbe psichiche. E da quel momento ho fatto l'attore, perché come sappiamo gli attori…". Poi la critica: "Questo ti dice come lo Stato italiano si comporta male con i propri figli. Fui riformato solo perché sapevano che io studiavo psicologia e a causa di questa cosa, non ho potuto più svolgere la professione".

L'incontro con Silvio Berlusconi

Marco Columbro ha cominciato il suo sodalizio in Mediaset dando la voce al pupazzo di TeleMilano, Five. Un lavoro che lui sulle prime aveva snobbato. Ecco il suo racconto:

Io davo la voce ai pupazzi ma mi ero stancato, perché volevo fare o comunque sognavo di fare l'attore di teatro. Mi chiamarono da TeleMilano per fare un provino ma io ero stanco di questa roba, snobbavo il mestiere delle voci dei pupazzi. Lui mi chiese la voce di un ‘guerrafondaio, donnaiolo e perdente, ma venga subito e la faccia subito'. Mi venne una voce d'impulso alla Jerry Lewis, senza copione e iniziai a prendere in giro il pianista, più lo prendevo in giro più Berlusconi rideva. E mi prese per fare la voce del pupazzo Five.

Il rapporto con il figlio Luca

C'è una sorpresa per Marco Columbro, l'arrivo del figlio Luca, che vive a Lisbona dove si occupa di illusionismo: "Molte cose mi ha insegnato, la prima: essere me stesso". Proprio Luca Columbro fa un numero di illusionismo in studio con Massimo Cannoletta e Laura Freddi con le manette di Houdini: "Houdini si liberava in un minuto e mezzo, io tenterò di liberarmi in meno tempo". Viene fuori un bel numero di magia e un momento molto divertente.

La ricerca spirituale di Marco Columbro

Si parla anche degli studi di esoterismo di Marco Columbro:

Mi occupo di ricerca spirituale da più di quarant'anni. Ho cominciato a studiare l'astrologia, mi si è aperto un mondo. Ho iniziato con i corsi di esoterismo di Mercedes Alimei. Avevo questo desiderio di comprendere qualcosa al di là del mio quotidiano perché volevo conoscere me stesso e capire cosa si va a fare in questo mondo. C'è ancora tanto da scoprire e ho messo dei puntini sulle ‘i' che sono importanti. A mio figlio ho dato degli spunti, lui si interessa per conto proprio di questi argomenti e li coltiva.

Il racconto dell'aneurisma

Negli anni duemila ebbe un aneurisma cerebrale che ne ha frenato la carriera: "Ho ricordi molto vaghi. Ricordavo di aver parlato con il Dalai Lama. Lui venne davvero a trovarmi, ma io ero in coma. L'ho visto con gli occhi dell'anima. Addirittura gli parlai, gli chiesi: "Che cos'è la compassione" e io sentii la sua risposta: "Tu sei la compassione". Ogni giorno ringrazio per essere ancora su questo pianeta. Quello che mi è successo mi ha fatto capire che la vita è veramente attaccata a un filo. Bisogna sempre essere pronti a quel momento ineluttabile. Io non credo alla morte, per me la morte è un cambio di residenza. Io non ho avuto l'ictus, ma lo ha avuto il mio corpo. Io sono un'altra cosa rispetto al mio corpo".