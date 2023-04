Isola dei Famosi, Marco Predolin già infuriato con i naufraghi: “Dio perdona, io no” Marco Predolin ha già iniziato a lamentarsi per il comportamento dei suoi compagni d’avventura. Il conduttore, infatti, è stato nominato da cinque donne e rischia di concludere la sua esperienza isola dopo solo una settimana.

A cura di Ilaria Costabile

Frezza La Fata/IPA

L'Isola dei Famosi è iniziata lunedì 17 aprile e già iniziano i primi dissapori tra i naufraghi che hanno dato il via alla loro avventura hondurena. Le prime lamentele arrivano da Marco Predolin, che parlando con Cristina Scuccia, si sarebbe già risentito del fatto di essere stato nominato, rischiando di uscire solo dopo una settimana di permanenza.

Il fastidio di Marco Predolin

Il conduttore, quindi, parlando in confidenza con la Scuccia, dichiara come mostrato nel primo daytime dell'Isola: "Il primo nominato, il “cucù” della compagnia. Io ho capito in questi giorni che c’era qualcosa con le donne, hai capito?". In effetti, come riporta anche Gossip e Tv, il nome di Predolin durante le nomination iniziali è stato fatto da ben cinque donne ovvero: Pamela Camassa, Claudia Motta, Helena Prestes, Corinne Clery e Fiore Argento. Secondo il naufrago il motivo per cui sarebbe stato nominato è da ricondurre alla sua estrema sincerità, che ha rivendicato insieme alla tendenza ad essere sincero e nient'affatto costruito, quindi incapace di spendersi in smancerie e atteggiamenti in cui non crede. Predolin, che ha già partecipato al Grande Fratello Vip, dal quale è stato cacciato per aver bestemmiato in diretta, probabilmente vorrebbe godersi un po' più a lungo l'esperienza in un reality e alla sua compagna d'avventura ha detto: "Dio perdona, Marco Predolin no!"

Anche Helena Prestes rischia l'eliminazione

Con Predolin al televoto è finita Helena Prestes. La modella è stata scelta da Simone Antolini che è riuscito a conquistarsi il titolo di leader, insieme al suo compagno Alessandro Cecchi Paone, e quindi entrambi hanno avuto l'opportunità di scegliere chi mandare dritto in nomination ed è stato fatto il nome della giovane naufraga, probabilmente perché l'hanno vista come una concorrente piuttosto forte.