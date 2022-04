Mago Forest: “La battuta di Chris Rock a Will Smith l’avrei evitata, ma scherzare oggi è difficile” “Così il pensiero del comico va a farsi friggere, eppure dobbiamo farci i conti”, spiega Forest sul rapporto col politically correct. E sullo schiaffo di Will Smith: “Zidane ha fatto perdere un mondiale alla Francia per sua sorella”.

A cura di Giulia Turco

Michele Foresta in arte Mago Forest ripensa ancora al palco di Lol 2. Memorabile la sua gag della foto nudo, che ha messo a dura prova diversi concorrenti: "Quello è uno scherzo che mi è sfuggito di mano, per colpa di Virginia Raffaele. La mia idea era di mostrare la mia foto nudo e poi distribuire a tutti una cartolina diversa", spiega in un'intervista al Corriere della Sera. D'altronde lui, 61 anni, originario di Nicosia in provincia di Enna, lo scherzo l'ha sempre avuto nel sangue, sin da bambino. "Nella mia famiglia, modestissima, non ci mancava nulla, soprattutto il senso dell'umorismo".

Il rapporto con il politically correct

Dal cabaret a Mai dire Gol, passando per Zelig e il più recente esperimento di Lol 2. "Mi è spiaciuto uscire perché avevo ancora tanti numeri da fare. Per fortuna sono rientrato alla fine e ho fatto quello del suonatore di capezzoli, ci tenevo molto…", ha raccontato. A proposito dei "maltrattamenti" a Max Angioni ha ammesso: "Ma no, lo stimolavo per simpatia, perché gli volevo bene, altrimenti lo avrei ignorato". Di recente la comicità è diventata un terreno sempre più scivoloso da affrontare: "Siamo riusciti a sindacare perfino sul bacio del principe a Biancaneve senza il suo consenso. Di questo passo il pensiero laterale del comico va a farsi friggere, eppure i comici devono farci i conti". Passaggio obbligatorio sul recente episodio di Chris Rock e lo schiaffo di Will Smith sul palco degli Oscar. "Non avrei fatto quella battuta", ammette il comico. "Ma non avrei neppure tirato lo schiaffo. Però lì entriamo nell’umano: Zidane ha fatto perdere un mondiale alla Francia per sua sorella".

Mago Forest è sposato con Angela

Oggi è felicemente sposato con Angela, una donna lontana dal mondo dello spettacolo, che ha conosciuto nel 2004. A Treviso per uno spettacolo organizzato dall’azienda produttrice di jeans per la quale lavora la moglie, Forest l’ha conquistata con la simpatia e da sua fan è diventata amica, poi compagna di vita con il matrimonio celebrato a Venezia nel 2012. Mago Forest ammette di testare i suoi trucchi con la moglie prima di portarli in scena, "ma ormai non mi dà più tanta retta", confessa al Corriere. "Ma è molto obiettiva, mi fa stare con i piedi per terra. Abbiamo molte cose in comune: amiamo viaggiare, ha un grande senso dell’umorismo, le piace l’arte contemporanea, andare per mostre".