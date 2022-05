Luca Argentero sul futuro nel cinema e in tv: “Lasciare le scene? Mi piacerebbe” Ospite di Ti Sento, nella puntata che andrà in onda questa sera in seconda serata, Luca Argentero ha confessato che gli piacerebbe ritirarsi dalle scene per concentrarsi su “alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più”.

A cura di Elisabetta Murina

Luca Argentero è stato ospite di Ti Sento, il programma condotto da Pierluigi Diaco in seconda serata su Rai2. Nella puntata che andrà in onda questa sera, 17 maggio, l'attore ha fatto una sorta di bilancio della sua carriera quasi ventennale, tra cinema e serie tv, confessando che gli piacerebbe ritirarsi dalle scene per concentrarsi su "alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più".

La confessione di Luca Argentero a Pierluigi Diaco

Luca Argentero ha fatto la sua prima apparizione nel mondo dello spettacolo grazie al Grande Fratello, reality al quale ha partecipato nel 2003. Dopo quell'esperienza la sua carriera ha preso il via, passando da fiction di successo (prima fra tutte Carabinieri) a film per il grande schermo, come Saturno Contro di Ozpetek, Vacanze ai Caraibi, Come un gatto in tangenziale e molti altri.

Ora l'attore, ospite di Ti Sento, non ha negato che gli piacerebbe ritirarsi dalle scene, perché convinto "di aver fatto quello che dovevo". "Sarebbe meraviglioso se tu lasciassi le scene", ha detto Diaco rivolgendosi al suo interlocutore. "A me piacerebbe… mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più", ha replicato Argentero. L'attore, infatti, ha spiegato di sentirsi ormai proiettato verso "una terza parte" della sua vita e di aver sperimentato quanto più possibile: "Ho la sensazione dopo una ventina d’anni di aver fatto tutto quello che potevo fare e infatti sono estremamente proiettato verso una terza parte della mia vita".

La passione di Luca Argentero per la natura

Nel corso dell'intervista, Argentero ha parlato anche della sua passione per la montagna e di come la natura riesca in qualche modo a farlo sentire più vicino a Dio: